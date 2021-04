Le titre prestigieux du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou n'a pas que la consécration symbolique. Il est également une chance pour obtenir les financements nécessaires pour la réalisation de nombreux et divers projets d'intérêt public. En effet, le titre de champion de la propreté induit également une belle rémunération financière octroyée à l'occasion pour les

10 premiers villages. Aussi, l'obtention du titre après un travail laborieux accompli par tous les villageois est accompagnée d'une cagnotte financière que les villages utilisent selon leurs besoins durant les années qui suivent leur consécration.

Comme les précédentes, cette huitième édition du concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou a vu le village Azra, dans la commune de Tigzirt consacré champion, bénéficier d'une enveloppe financière estimée à 9 millions de dinars. le deuxième au classement bénéficie lui d'une somme de 8 millions de dinars, le troisième 7 millions de dinars et ainsi de suite jusqu'au 10e village. Une belle cagnotte qui vient en plus des

500000 dinars offerts par la Fondation Zinedine Zidane qui concerne tous les villages participants. Aussi, le village Azra rejoint le panthéon des localités qui peuvent désormais réaliser des projets plus conséquents.

Jusqu'à hier, les villageois étaient encore dans l'ambiance festive. Ce qui fait qu'ils ne pensent pas encore à ce chapitre, mais dans quelques jours, les choses deviendront plus claires et des idées naîtront afin de rendre ce village encore plus beau. Une enveloppe financière de près d'un milliard de centimes peut bien servir à réaliser de belles choses, estiment les villageois. Des villageois qui ont déjà vu des exemples de villages titrés durant les précédentes éditions où des localités ont pu réaliser des projets touristiques de grande envergure. Pour peu que les idées existent.

En effet, des villages comme Sahel situé dans la commune de Bouzeguène, sacré champion de la sixième édition a utilisé cette cagnotte pour la réalisation d'une idée géniale et innovante. Après une distinction qui le met en avant-plan dans les médias, depuis une année, Sahel ne veut pas se morfondre dans la contemplation et l'autosatisfaction. Bien au contraire, le travail se poursuit pour rester digne de sa notoriété de village le plus propre. Une notoriété qui lui a attiré des visiteurs qui viennent quotidiennement admirer sa beauté.

C'est ainsi qu'est née l'idée de réaliser un village touristique qui permet non seulement de mettre à profit la cagnotte, mais aussi de créer des emplois et créer des projets pour les jeunes. En effet, les villageois ont décidé de se lancer dans l'activité touristique, en projetant de construire des logements sous forme de chalets pour les visiteurs. Selon les représentants de ce village, le projet, dans sa première phase, prévoit la construction de 20 logements d'hôtes, dans le cadre de la promotion du tourisme de montagne.

Le chantier est en cours de lancement avec l'apport des villageois qui partagent entièrement cette idée. D'autres villages ont réalisé des airs de jeux des écoles maternelles et des crèches pour permettre aux femmes de travailler et créer des emplois. Aujourd'hui, comme Sahel, les villages consacrés sont une attraction touristique qui attire des visiteurs de toutes les régions d'Algérie et même du continent européen. Que feront les villagois d'Azra?