Le cadeau empoisonné provenant du Maroc est partout. Il arrive par plusieurs voies, terrestres et maritimes, cette deuxième piste est, contre toute attente, la plus privilégiée par ces barons marocains, ayant transformé d'importantes surfaces des terres fertiles de leur pays en champs de culture de la drogue qu'ils expédient en premier lieu, vers l'Algérie, dès la récolte. Les saisies sont de plus en plus en quantités différentes. C'est selon la circonstance et la demande. La dernière en date a été opérée par les éléments du Centre de surveillance douanière de Honaïne, dans la wilaya de Tlemcen, wilaya frontalière située à l'extrême ouest du pays. «En ratissant les rochers de la plage El-Bassite,ces derniers sont tombés nez à nez avec une quantité de kif traité estimée à 21,7 kg», a-t-on indiqué. «L'opération s'inscrit, a-t-on ajouté, dans le cadre des efforts consentis par le secteur des douanes algériennes pour lutter contre toutes les formes de trafic et la protection de l'économie nationale», a-t-on expliqué, soulignant que l'amende douanière est estimée à 6,5 millions de dinars. Les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont, dans une opération menée au mois de juin dernier, saisi deux quintaux de kif traité et démantelé un réseau spécialisé dans le trafic international de stupéfiants. Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police judiciaire de sûreté près la wilaya, ont démantelé le réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants et procédé à l'arrestation de quatre individus, âgés entre 22 et 35 ans, des repris de justice pour la plupart. Cette opération a eu lieu après un travail de surveillance et d'investigation soutenu, même si les membres de ce réseau avaient pris leurs précautions et utilisé des véhicules de luxe. Un plan a été mis en place, aboutissant à l'arrestation de deux personnes à bord d'un véhicule.

La fouille minutieuse de l'engin a permis la découverte d'une cachette aménagée dans laquelle étaient dissimulés plus de 123 kilos de kif traité.