Les magistrats qui ont été dispersés en 2019, sous la poussée des slogans du «Hirak authentique», ont retrouvé les esprits 40 mois après leurs inattendues affectations. Certains d'entre eux en ont profité pour se débarrasser de leur robe protectrice et symbolique, noire. Par contre, beaucoup de jeunes ont eu la chance de happer au vol, la nouvelle destination pour se faire enfin plaisir et rendre service à la justice! C'est ainsi que les Med Belbel, Fayçal Neggaz, respectivement président du tribunal et procureur de la république près le tribunal de Bir Mourad, Mounir Ayed, Medjrab, Chaouki Làala est procureur de la république à Boudouaou, les excellents Zahia Houari et Nour Eddine Brahmi à El Affroun, Yassine Ouezaâ, juge d'instruction à Bir Mourad Rais, Khaled Benyounès, à Sidi -M'Hamed-Alger, Nasser Sédira, président du tribunal de Chéraga, Med Belbel, président du tribunal de Bir Mourad Raïs, l'ex-touriste judiciaire, l'ex- malmené et martyrisé, par les barons du ministère de la Justice, cet excellent magistrat, qui a toutes les qualités requises pour un poste spécifique à la mesure de ses capacités, Yassine Bensari, présentement procureur-général-adjoint de Boumerdés, aux côtés du compétent Hakim Dalache, président de la cour! Durant les deux folles journées du renouvellement du nouveau bâtonnier, et des membres du Conseil de l'ordre d'Alger, nous avons relevé des perles dignes des avocats, qui ont l'esprit tourné vers la dérision, l'humour, et surtout de la rectitude des comportements souvent incompris, des «robes noires». Me Med Zerrouki, l'avocat d'Alger était écoeuré par le simple fait que «les bâtonniers des cours voisines de la capitale et même, éloignées, furent priés par certains candidats méfiants, d'accompagner ces joutes, durant tout le processus jusqu'à la levée des ‘couleurs», dimanche passé. «J'étais franchement affligé de nous voir surveillés de près, à croire que nous étions de minables fraudeurs! C'est inadmissible, car nos confrères de la capitale, ont, de tout temps, été corrects et honnêtes!

Le bâtonnier Med-Hassan Baghdadi, mérite fortement de sincères félicitations, tout comme le bâtonnier sortant, Abdelmadjid Silini, qui a fait preuve de courage, de probité, du sens de l'honneur des «robes noires», pendant tout le long règne qui a fait que la stabilité du bâtonnat de la capitale, était surtout dû à toute l'équipe de Silini que je salue à travers vos colonnes, l'unique canard à évoquer le secteur de la justice, les avocats, leurs activités quotidiennes, et pas seulement lors d'évènements spécifiques!» D'ailleurs, Me Abdelaziz Cherfouh, qui relevait de maladie, abonde dans le même sens que Me Zerrouki. Me Amine Benkraouda, lui, est plutôt heureux de l'issue de ces joutes historiques!