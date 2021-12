La brigade de recherche économique chargée de la lutte contre la corruption, de la sûreté de la wilaya de Constantine vient d'élucider une affaire de corruption, après d'intenses investigations, avec la collaboration de la représentation du ministère public à Constantine. Il s'agit, selon un communiqué transmis à notre rédaction, de l'arrestation de quatre employés âgés de 33 à 61 ans, au sein d'une banque dont le nom n'a pas été révélé. Les mis en cause agissaient entre 2015 et 2020. Ils sont impliqués dans le transfert illégal de la devise, en procédant au change et usant de passeports de clients à leur insu. Tout à commencé par la découverte d'un trou financier. L'enquête sera approfondie par une plainte déposée par la direction de la banque, qui aboutira à identifier les quatre mis en cause. Ces derniers, après avoir retiré les sommes d'argent, en euros, les revendaient au marché noir. La somme a été évaluée à 700 000 euros. Le communiqué souligne qu'un nombre important de passeports de clients a été utilisé. De lourdes accusations pèsent sur les quatre employés dont l'abus de confiance, l'utilisation des fonds d'un établissement bancaire à des fins personnelles, l'abus de pouvoir, en violation de la législation et de la réglementation, relatives au change et aux mouvements de capitaux de et vers l'étranger, en ne respectant pas les procédures prévues et les formalités requises. Après les procédures réglementaires, suite à l'enquête, les mis en cause ont été présentés à la justice.