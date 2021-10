L'ébullition que connaît actuellement le bâtonnat d'Alger, qui est, rappelons-le, la locomotive de l'Union nationale des barreaux algériens, n'est pas près de s'éteindre, faute de solides arguments, avalables et sérieux! Sollicité pour une synthèse sur tout ce qui touche les «robes noires», Me Mostefa Bouchachi, l'avocat de la rue «Abdelkrim-El Khatabi», en convalescence, après avoir contacté la «Covid-19», s'est dit: «Désolé de la situation actuelle, car les évènements nationaux sont ce qu'est, l'état du barreau!». Me Mouloud Chatal, l'avocat d'Alger, était samedi matin, du côté de la cour d'Alger, debout aux côtés de Me Hakim, de Me Linda Astite, du membre actif du batonnat, Me Nora Ould el Hocine, de Me Yasmine Bennamani de Mouradia, et bien d'autres conseils, qui ne revenaient pas du renvoi des élections des nouveaux membres du Conseil de l'ordre d'Alger, discutaient à bâtons rompus, des mille problèmes que connaît la profession. On cherche à connaître avant toute chose ce qui motive les instigateurs de ce report, qui démobilise les jeunes avocats dans le changement tant attendu, en vue d'arriver au diapason du lancement de l' «indépendance de la justice», un fort concept, que l'on prononce seulement et doucement du bout des lèvres. Un pays à la vraie indépendance de la justice, ne craint rien, ni personne, car, à Allah ne plaise, si demain, des forces étrangères voulaient la peau de ce grand pays, trouveraient en face, des citoyens, si motivés que ces mêmes forces, détaleraient au premier mouvement généralisé de la foule déchainée et jalouse d'un pays où la vraie justice est là, souveraine et imperturbable!