Le ministère du Commerce vient de publier la liste d'une vingtaine de produits destinés à la consommation, qualifiés de dangereux pour la santé de l'homme.

Un grave précédent qui vient s'ajouter aux nombreuses tares et pratiques non éthiques qui gangrènent le marché de la consommation nationale. Parmi la liste exhaustive des produits signalés par le département de Rezig et interdits à la commercialisation, figurent des compléments alimentaires, visiblement à hauts risques sanitaires.

On notera, dans ce cadre, une dizaine de marques de miels, de confitures et de boissons énergisantes, ainsi que des chocolats du même type. Selon des observateurs aguerris, il est quasi sûr que le marché regorge de produits tout aussi dangereux pour la santé des consommateurs. On se souvient, il y a quelque quatre à cinq années à peine, l'Etat avait décidé de surseoir aux autorisations accordées aux commerces des herboristes et des compléments alimentaires. L'affaire avait fait des vagues et les responsables du secteur ont fini par fermer les yeux face à l'ampleur de ces pratiques phénoménales dans la société algérienne.

Il convient de dire que ces aspects de la dérégulation du marché des produits de consommation touchent une étendue considérable de domaines et d'activités non contrôlées. Il n'existe pas, en Algérie, une autorité ou un organisme, digne de ce nom, qui a l'apanage du contrôle, de la surveillance et de la traçabilité des produits alimentaires, comme l'Agence de sécurité alimentaire. Un verrou qui tarde à se mettre en place, malgré l'ampleur des entorses et des risques ambiants, qui menacent la santé des Algériens, bien qu'une agence de sécurité sanitaire existe bel et bien.

Par ailleurs, le mois sacré du Ramadhan est à nos portes et les Algériens se préparent à bien l'accueillir, à tous points de vue. Mais pour nombre d'opérateurs commerciaux, c'est l'occasion idoine pour écouler, coûte que coûte et à n'importe quel prix, leurs marchandises.

Pour ce faire, les propriétaires des grandes marques de produits de consommation, qu'ils soient producteurs ou importateurs, ont recours à des boîtes de communication et à des conseillers en marketing, qui ne lésinent sur aucun moyen pour écouler leurs marchandises et réaliser des chiffres d'affaires astronomiques.

Une opportunité de taille qui, traditionnellement, représente un des pics les plus importants dans le processus de production et de commercialisation des produits et des marchandises, destinés au grand public. Le Ramadhan représente, en fait, une opportunité de taille pour ces intervenants du secteur du commerce au sein du marché national. Paradoxalement, avec l'émergence des chaines de télévision privées, ces dernières années, les volumes consacrés aux publicités restent en totale discordances avec les normes. Les fuseaux horaires de grande écoute, sont ciblés par ces annonceurs, prenant en otage des millions de consommateurs. Un marché à grand potentiel, négligé par l'autorité de régulation.

L'enjeu commercial étant de taille, puisqu'il s'agit de campagnes de publicité impliquant des fonds en milliards de dinars, les chaînes de télévisions toutes tendances confondues, accourent vers les fabricants et autres opérateurs à l'export, pour pouvoir tirer profit de cette campagne.

D'autres ne disposant pas de structures adéquates de marketing et de com, se rabattent sur les agences et les services de réalisation audiovisuelle. Un joli pactole qui se distribue sur le dos du consommateur algérien et de sa santé, mais aussi au détriment de toute éthique, quelle qu'elle soit.