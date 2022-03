La scène que nous allons vous décrire en exclusivité, s'est passée dans la salle des «pas perdus», une salle qu'on aurait pu baptiser le temps de l'accrochage en question, «salle des coups perdus»! Cette séquence à laquelle nous avions assistée, impuissants, et désolés, aurait pu être filmée, diffusée en fin de soirée, avec le fameux et protecteur logo «interdit au moins de seize ans». En effet, une prise de bec dans l'enceinte d'une juridiction, entre des justiciables venus liquider leurs affaires courantes n'a rien d'extraordinaire et ne mérite même pas qu'on l'évoque dans la rubrique des faits divers. Mais une bagarre qui a soulevé la désapprobation des présents dans la salle d'audience, qui ont rejeté le fait que des magistrats, deux chefs du tribunal, par-dessus le marché, se soient pris à la gorge, se comportant ainsi comme des malfrats, est un évènement «noir» dans la vie judiciaire. La brève rixe a eu lieu entre le président de l'audience correctionnelle et dudit tribunal et le représentant du ministère public, ou si vous voulez, le procureur de la République en titre. À noter que ce procureur s'était déjà fait remarquer par le bruit qu'il fit aux alentours des hauteurs d'El Biar(Alger), autour d'une sombre et juteuse histoire de corruption!

L'affaire fit tant de bruit, dans les milieux friands de «bien bonnes», que le pouvoir de l'époque, étouffa dans l'oeuf, à telle enseigne que le prétentieux magistrat-patriote «debout», vit le sang ne faire qu'un tour dans ses veines, et le voir «éteint» à vie! C'est dire la puissance des décideurs et leur détermination à faire taire toute velléité de sortir du chemin tracé depuis des lustres, par les régimes en place! «Avec cet incident, le pauvre procureur était bon pour la porte!», nous confiait à l'époque, un juge qui connaissait les dédales et la démarche du ministère de la Justice qui avait un adage bien choisi et qui disait ceci: «Un magistrat, ça bosse, ça applique les décisions de la chancellerie, ça ferme sa g... ou ça prend la porte!». Les deux magistrats furent de suite convoqués par la tutelle qui venait ainsi, ô comble de fausse lenteur, de faire preuve de... célérité. Ils furent entendus et radiés manu militari par le conseil de discipline du corps de la magistrature. Une manière pour la justice de bouffer ses enfants qui cherchent des poux dans la tête des décideurs dont certains se faufileront sur la pointe des pieds, par la porte arrière de sortie. Espérons seulement, qu'en pleine année 2022, ce machin - chouette soit mis hors la loi, et que la justice reprenne son honneur, sa place et ses devants.