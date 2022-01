Plus de 14 quintaux de cannabis, plus de 15 kg de cocaïne et plus de 130 538 comprimés psychotropes. Tel est le bilan annuel des saisies opérées en 2021 par les services de police près la sûreté de la wilaya d'Oran. La cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya d'Oran a procéder «au traitement de pas moins de 1508 affaires, impliquant 2103 individus, liées au trafic de drogue, en plus du démantèlement de 9 réseaux internationaux spécialisés dans le trafic de stupéfiants». La lutte contre le trafic de drogue se poursuit de plus belle. En fin d'année, les services de police de la wilaya d'Oran ont arrêté un dangereux trafiquant de drogue dure et saisi 49 grammes de cocaïne. «L'opération a été effectuée sur la base d'informations confirmées parvenues aux services de la police de la 15e sûreté urbaine, faisant état des agissements d'un individu qui vendait de la drogue dure en milieu urbain», a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Dans une autre opération traitée auparavant, les services de police d'Oran sont parvenus à démanteler un réseau criminel composé de six individus, spécialisé dans le trafic international de stupéfiants et l'organisation de traversées clandestines par mer, au sein d'un groupe criminel organisé. Cette opération a eu lieu suite à l'exploitation d'informations confirmées reçues par la brigade de recherche et d'intervention relevant du service de wilaya de la police judiciaire, selon lesquelles deux membres d'un réseau criminel activaient dans la commercialisation de drogues dures et de substances psychotropes, utilisant leurs domiciles pour stocker ces drogues, a précisé la cellule communication et des relations publiques. Après une opération de surveillance de leurs mouvements, les suspects ont été arrêtés en compagnie de deux autres complices, avec la saisie au sein de leur domicile d'une quantité de 47 grammes de cocaïne, 9,5 grammes de kif traité, deux comprimés de psychotropes, une arme blanche prohibée et une somme d'argent de 20 000 dinars. L'affaire la plus spectaculaire a été traitée au milieu de l'année passée, très précisément vers la fin du mois de juin dernier. Des sacs noirs et gris attachés par des cordes, avaient attiré l'attention des pêcheurs. Les garde-côtes algériens ont saisi près de 500 kilos de cocaïne, découverts par des pêcheurs au large du port d'Oran, dans le nord-ouest du pays. Le communiqué du ministère de la Défense indique que «les garde-côtes du commandement des Forces navales ont déjoué, le 26 juin une tentative d'introduction d'une énorme quantité de cocaïne destinée à l'inondation de notre pays par ces poisons et drogues». Des pêcheurs locaux ont signalé «la présence de sacs suspects qui flottaient», avant que des unités des garde-côtes ne soient dépêchées sur les lieux, à six milles marins (11 km) au nord-ouest du Cap Carbon à Oran, selon le ministère.

Les garde-côtes ont ensuite repêché 490,05 kilos de cocaïne, répartis en 442 plaquettes.