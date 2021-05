Ces histoires de pose de sabots aux alentours des juridictions continuent à faire l'actualité un peu partout dans le pays. On rappellera simplement, que feu Me Rachid Morsli défendait en criminelle, un policier poursuivi pour un crime non établi. Au moment où il faisait l'éloge d'une manière générale des flics, un confrère entra en trombe dans la salle d'audience et lui souffla à l'oreille, que sa voiture venait de faire la connaissance d'un sabot, et ce en pleine rue Abane-Ramdane à Alger! Il informa le président du tribunal criminel, qui rigola un moment avant d'ordonner aux policiers en faction au tribunal d'ôter le sabot! Quelques années après, c'est à Miliana que la même opération eut lieu! Et la victime, cette fois-ci, aura été le sympathique conseil, Me Amine Benkraouda, venu d'Alger, défendre les intérêts d'une victime «d'atteinte aux biens immeubles». Heureusement pour lui, la vive et attentive procureure de la République près le tribunal de Miliana, avait saisi le motif de la présence du véhicule de l'avocat, et prit vite les dispositions en vue de faire libérer l'auto afin que le défenseur fut chez lui à l'heure, sans encombre, ni dégâts!