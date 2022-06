«Bladna Dima Ndifa» (Gardons notre environnement propre) est le slogan choisi à Alger, pour marquer la célébration de la Journée mondiale de l'Environnement coïncidant avec le 05 juin de chaque année.

«Les actions à responsabilité sociétale sont devenues une culture d'entreprise forte à Ooredoo Algérie», a déclaré Bassam Yousef Al Ibrahim, son DG à l'occasion d'une action de nettoyage organisée par l'opérateur téléphonique en collaboration avec la direction des forêts et de la Ceinture verte de la wilaya d'Alger et en partenariat avec l'Association nationale de volontariat. L'action de nettoyage en question vise, selon les organisateurs, «à sensibiliser les citoyens quant à l'importance de «protéger les forêts à travers un simple geste de collecte des déchets et réduire le risque de feux de forêts, notamment durant la saison estivale». Abondant dans ce sens, le DG de Ooredoo a précisé que «cette opération de nettoyage des forêts contribue inéluctablement à la préservation du patrimoine forestier algérien en réduisant un tant soit peu le risque de feux de forêts, notamment durant la période estivale». Cela avant de réitérer la volonté de l'entreprise qu'il dirige «à contribuer activement dans la protection de l'écosystème environnemental et à s'impliquer davantage dans le Développement durable». De son côté, le directeur des forêts et de la Ceinture verte de la wilaya d'Alger, Ali Hocine, a affirmé: «La direction des forêts et de la Ceinture verte (Dfcv) de la wilaya d'Alger dans sa politique de gestion et d'organisation encourage et accompagne l'action d ‘ éco-citoyenneté engagée par Ooredoo afin de protéger le patrimoine floristique et faunistique». Dans ce cadre, est venue l'idée d'organiser une opération de nettoyage et de sensibilisation sous le slogan ‘'Mankhalouhache tatahrek‘' (Protégeons là des feux) et ce, sur un circuit de randonnée pédestre de 5 km, au niveau du poumon d'Alger qui connaît chaque année le plus grand nombre de foyers d'incendies déclenchés». À cette occasion, la Dfcv a invité les citoyens «à faire preuve de vigilance et éviter toutes causes d'incendie et de signaler toute fumée en forêts». Pour sa part, Ahmed Malha le président de l'Association nationale du volontariat a déclaré que «la protection de l'environnement devient une urgence face à toutes les menaces». Et elle n'est pas uniquement l'affaire d'une personne. «La société civile est un acteur majeur dans la sensibilisation de par sa proximité avec la population, mais l'Etat doit jouer son rôle en veillant à l'application des textes de loi», a poursuivi le responsable. Pour Abderrahmane Boulbadaoui, président de l'association Art nature et aventure, l'écocitoyenneté est une culture à développer en Algérie. Et pour cause, «les déchets, notamment le plastique, sont en train de modifier le paysage naturel et menacent les écosystèmes naturels», met-il en garde.

Ladite action de nettoyage a été clôturée par une randonnée pédestre pour permettre aux volontaires participants de profiter des beaux paysages de la forêt qui surplombe la façade maritime de la capitale et d'encourager l'éco-tourisme dans l'une des plus belles forêts algériennes existantes dans les différentes régions du pays.