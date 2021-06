Un nouveau programme de distribution de l'eau potable a été mis en place dans la capitale. Les Algérois savent désormais à quoi s'attendre. Certaines communes auront de l'eau tous les jours, alors que d'autres un jour sur deux. Néanmoins, cela se fera à des horaires bien définis. Trois zones ont été mises en place, selon les capacités de chacune d'elles.

- Zone 1: de l'eau tous les jours de 8h à 14h. Les communes concernées sont: la Casbah, Sidi Moussa, Bir Mourad Raïs, Hydra, Ouled Chebel, Tassala El Merdja, Baba Hassen, Draria, El Achour, Belouizdad, El Madania, El Mouradia, Sidi M'hamed et Rahmania.

- Zone 2: l'eau de 8h à 16h, un jour sur deux. Elle comprend: Oued Koriche, Raïs Hamidou, Eucalyptus, Bir Khadem, Gué de Constantine, Beni Messous, Bouzaréah, Aïn Benian, Hammamet, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, El Marsa, Mohammadia, Bourouba, Bachdjarah, Oued Semar, El Harrach, El Magharia, Hussein Dey et Heraoua.

- Zone 3: elles se verront appliquer un double système d'approvisionnement, c'est-à-dire que dans une même commune, il y aura des quartiers qui auront de l'eau quotidiennement de 8h à 14h et d'autres de 8h à 16h, un jour sur deux. Sont concernées par ce système mixte d'approvisionnement les communes de: Bab El Oued, Bologhine, Baraki, Saoula, Birtouta, Ben Aknoun, El Biar, Chéraga, Dély Ibrahim, Ouled Fayet, Aïn Taya, Dar El Beïda, Bordj El Bahri, Douéra, Khraïcia, Kouba, Réghaïa, Rouiba, Alger-Centre, Mahelma, Souidania, Staouéli et Zéralda. Les pages facebook de la majorité de ces communes ont publié le programme complet de chaque quartier.