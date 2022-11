Les mines des accusés du dossier «Sonatrach», étaient vraiment défaites jeudi, vers les 10 h 30, lorsque Naïma Dahmani, la présidente du tribunal criminel d'Alger, avait annoncé un énième renvoi des débats, (le 8 décembre 2022) pour plusieurs raisons majeures, dont la principale, l'absence du principal accusé, Med Meziane, l'ex-P-DG de Sonatrach, déjà lourdement condamné lors du 1er procès de février 2016! Rida Meziane, un des deux enfants poursuivis, jugés et condamnés, se leva, la face livide, et il y avait de quoi, pour confirmer l'indisponibilité de son papa, à répondre au tribunal criminel. Ajoutons aussi, «l'évanouissement» de plusieurs témoins-clés, de certains traducteurs, et même d'un accusé vivant actuellement sous des cieux plus cléments. Les présents eux, continuent à se poser des questions autour de ces reports, légaux, mais tout de même, embarrassants pour eux et leurs familles. Les avocats pour leur part, savent très bien de quoi cette situation retourne. La rencontre s'est faite dans un excellent climat, où la confraternité était, ce dernier jeudi de novembre, reine! On évoqua surtout les quelques confrères malades, donc absents.

Le bâtonnier Abdelmadjid Silini, avocat de la partie civile, en l'occurrence «Sonatrach», le jeune Me Med Ben Abdelkader Brahimi, le dévoué Me Khaled Bergueul, la douce Me Fatima Ladoul, l'omniprésent Me Moueness Lakhdari, le terrible Me Hakim Aïnouche, la délicieuse Me Fatima-Zohra Chnaïef, le sobre Me Ahmed-Mansour Kassenti, ainsi que Me Mabrouk Aziz, Me Rafik Menasra, Me Mourad Zeguir, Me Merah, Me Hadja Nassira Ouali-Tinedeghar, papotaient en attendant l'ouverture des travaux, malheureusement inachevés, à cause du 5ème report, sur la demande d'un des avocats de Med Meziane, l'ancien P-DG de Sonatrach, libéré pour maladie, en vue de se soigner dehors. L'unique femme poursuivie dans ce dossier, Mme Mihoubi, ne quittait pas d'une semelle, son avocat, qui l'a réconfortée par une attitude sereine, et optimiste, jusqu'au moment où le report fut annoncé solennellement, par Naima Dahmani, la présidente du tribunal criminel, qui s'employait à respecter les lois de la République, quelles que soient les conséquences. Me Hakim Aïnouche, qui bouillonnait en attendant les joutes à venir, avait caché son courroux devant ce cinquième renvoi, embarrassant certes, mais utile, afin que le jugement soit équitable! Le bâtonnier Med-Hassan Baghdadi est de retour dans la salle, histoire de voir comment se déroule l'audience, mais la nouvelle du report, fera qu'il sortira pour son bureau, terminer la semaine comme elle avait débuté!