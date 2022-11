Le fameux procès «Sonatrach» n'est peut- être pas prêt de se tenir après demain, car, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a encore des accusés et inculpés absents, car malades, voire hospitalisés! Douze ans d'instruction, un 1er procès en 2016, un pourvoi du parquet général, et le tralala des inévitables « va-et-vient»! Que d'attente! Que de sueurs froides! Que de chaudes larmes! Les acquittés et relaxés eux espèrent le même verdict que celui prononcé en 2016, par le juge Med Regad. «Ce sont des cadres de grande valeur internationale, et un Med Chaouki Rahal est toujours demandé par les sociétés pétrolières internationales, les plus huppées! » Au moment de l'instruction, depuis le ministère de l'Energie et des Mines, au «Val d'Hydra» à Alger, Chakib Khelil, suivait, alors, les interrogatoires de ses collaborateurs d'un oeil attentif, serein, jusqu'au moment où il apprit, que les suspects, étaient franchement bons pour une vache condamnation! Cela lui servira d' «avertisseur» pour ne pas enjamber la porte d'entrée du Palais de justice de Sidi M'hamed, - Alger! Ce départ au grand jour de l'aéroport, lui fera dire, avant de prendre la «poudre d'escampette», qu'il n'a jamais reçu de convocation de la part de la justice algérienne, ni d'une autre à travers le monde, à part, celle des USA, qui l'ont entendu, sans cependant, le poursuivre. «J'ai été jugé et condamné par la rumeur, amplifiée par certains titres de presse, mais je suis innocent» dira-t-il avant son départ définitif de «Tamourth». Puis on évoqua cette histoire de contrats! Ces contrats ont été accordés dans le cadre du gré à gré. Le gré à gré! Voilà un concept qui a valu à bien des égards, de malencontreuses poursuites pénibles, et souvent dégradantes! Le procès sera sans aucun doute, plus régulier, dans sa forme de 2022, Il faut garder l'espoir que la justice se débarrasse au plus vite, de cet encombrant et pourtant poussiéreux dossier, qui a harassé plus d'un cadre de Sonatrach! Pour l'honneur de la justice, espérons de tout coeur, que le 24 juin 2022, soit la dernière date du procès tant attendu par les harassés, éreintés, lassés et dégoûtés accusés et inculpés de cette triste affaire!