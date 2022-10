Lourd a été le verdict prononcé, jeudi, par le tribunal de première instance d'Es Sénia aux six «bouchers» impliqués dans l'affaire liée à l'abattage et à la commercialisation de la viande d'âne.

Jugés avant-hier, les mis en cause ont été condamnés à des peines allant entre quatre et cinq ans, assorties d'amendes de 100.000 dinars à l'encontre de chacun de ces individus, arrêtés en flagrant délit d'abattage de baudets dont la viande était destinée à la commercialisation, en plus de l'interdiction d'exercer l'activité de la boucherie pendant cinq années. L'un des mis en cause, en fuite, fait l'objet de recherches, suite au mandat d'arrêt lancé à son encontre. Ils ont été poursuivis pour des chefs d'inculpation liés à l'abattage clandestin, exercice d'une activité commerciale en violation de la loi la réglementant, exercice de la boucherie en violation des conditions d'hygiène et de salubrité, tricherie dans l'exercice d'une activité commerciale sensible et tentative de duper le consommateur et mettre en danger la vie du client, exercice de la boucherie sans registre du commerce. Au vu de son caractère sensible, l' affaire a été traitée aussitôt après son éclatement. Elle a été déclenchée suite à une offensive lancée par les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale dans la localité d'El Hamoul, pas loin de la commune de Oued Tlélat.

Dans le tas, 300 kg de viande de baudet, 20 tètes d'ânes et autres restes des carcasses de la même bête ont été saisis en tant que pièces à conviction, appuyant le rapport d'enquête détaillant cette affaire qui continue de défrayer la chronique, en plus du fait qu'il s'agit également d'une affaire liée à l'abattage et à la commercialisation de la viande de baudet à des fins de consommation.

Outre les indices relevés sur les lieux de la saisie, les services sanitaires et vétérinaires ont validé le rapport d'enquête. De plus, le constat fait sur le champ saute aux yeux, voire est accablant, d'autant que les photographies prises ne laissent aucun doute sur le fait que la viande saisie n'a rien de commun avec la chair animale destinée à la consommation et à la commercialisation.