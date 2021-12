Du kif traité, des comprimés psychotropes et la cocaïne. La capitale de l'Ouest est devenue la plaque tournante du trafic de drogue en tout genre, classique et dure. Lors de la dernière opération, lancée en fin de semaine, les policiers de la brigade mobile de la police judiciaire d'Aïn El Beïda ont démantelé un réseau de stupéfiants composé de deux individus-récidivistes et saisi 1440 comprimés psychotropes de marque Prégabaline du fort dosage, 3 mg. Lors de la même opération, lancée dans le rond-point Zabana, les mêmes policiers ont procédé à la saisie du véhicule servant au transport des drogues et la saisie d'une somme d'argent constituée de revenus du «commerce» des deux individus.

En attendant leur présentation devant le parquet de Fellaoucen (ex-Cité Djamel), les deux mis en cause font l'objet d'une procédure judiciaire ouverte à leur encontre. La semaine passée, les services de police d'Oran ont démantelé un réseau criminel organisé composé de 10 individus, spécialisé dans le trafic international de drogues.

Cette opération a abouti à la saisie de 10 kg de cocaïne et 72 kg de kif traité. Elle est intervenue après l'exploitation d'informations reçues par la BRI du service de wilaya de la police judiciaire selon lesquelles des membres d'un réseau criminel organisé seraient en train de conclure un marché d'achat et de vente de drogue dure à l'est de la wilaya. Des investigations de terrain ont permis de déterminer le lieu du déroulement de cette transaction. Un plan a été mis en place permettant l'arrestation de trois membres du réseau à bord de deux véhicules touristiques. La fouille des véhicules a abouti à la découverte de 10 kg de cocaïne dissimulés à l'intérieur du réservoir du carburant d'un des deux véhicules.

Les enquêtes diligentées avec les mis en cause ont révélé l'existence d'une autre quantité de drogue. Les investigations ont permis l'identification d'un autre suspect qui a été appréhendé. Au niveau du logement du prévenu, 72 kg de kif traité, 60 grammes de cocaïne et une balance électronique ont été découverts.

En poursuivant l'enquête, les mem-bres restants du réseau ont été identifiés et arrêtés après avoir étendu la juridiction aux wilayas de l'ouest et du centre du pays. Une somme de 979000 DA représentant les revenus de ce trafic de drogue, 16 téléphones portables et six véhicules servant au transport et à la distribution de la drogue ont été saisis, précise encore la même source.

La valeur vénale totale des saisies dépasse les 300 millions de dinars. Une procédure judiciaire a été lancée contre les suspects, tous des repris de justice, dont l'âge varie entre 29 et 45 ans. Ils seront traduits en justice pour constitution d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de drogues dures et de kif traité.