La tentative de viol a permis à la jeune victime de 19 ans de livrer une virulente version que d'aucuns ont saluée à cause de la clarté et du détail du témoignage. Le jeune témoin aurait été interrogé vingt fois, et vingt fois, il aurait répété les mêmes termes, tant il voulait rendre service à la justice qui l'a sollicité! Abdelouahed. D. le témoin s'était désespérément accroché sur le méfait commis par L'Azhar. R. un récidiviste connu des services de police. Quant au second inculpé, le témoin a préféré faire l'impasse de son témoignage «car, dira-il, je préfère m'abstenir et gagner la paix.

Autant, je n'oublierai jamais le regard de ce L'Azhar, un regard parlant haut et fort, autant je ne pourrai m'avancer sur l'autre malfaiteur que je n'ai jamais vu de face! Ce témoignage a fait que l'inculpé a joué sur les mots en reprenant les propres termes de Abdelouahed que l'inculpé a présenté comme étant un fils de famille qui n'est pas ici, dans cette salle d'audience pour expédier des innocents en taule!

Le président fit de suite taire le malfaiteur en exhibant le produit du vol par effraction, sous le nez de l'inculpé! Et si l'un faisait les éloges du témoin, l'autre inculpé criait à qui veut l'entendre que c'était là un complot!

Rien que cela! «Il vous connaît? Vous résidez à Chbacheb (Rouiba) et vous à Hadjout (Koléa)! Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait vous lier, pour qu'il y ait un complot ourdi contre votre haute personnalité!», ironise presque la magistrate qui ne veut plus perdre de temps avec ce zigoto de L'Azhar contre qui le représentant du ministère public réclamera une peine de cinq ans fermes! Le juge rappellera vite les faits, histoire pour l'inculpé L'Azhar, de ne plus nier l'évidence même et de se remémorer ce qu'il a fait début février 2022.

Et ce qu'il a fait va lui coûter très cher. Et devant les ruades de l'inculpé, qui n'a eu de cesse de nier, le juge va revenir une dernière fois par dire doucement au témoin: «Regardez-le bien, prenez votre temps, et dévisagez-le comme il le faut.». Devant le juge et le procureur, le témoin tient bon le cap et déclare: «Je jure par Allah que j'ai vu ce monsieur voler ce vieillard qui était out, devant son état dû à la maladie qu'il traînait.

La preuve? Il n'a même pas pris la peine de se déplacer ici pour vous confirmer qu'il a été abordé par le suspect, dont le principal but était le vol, pas normalement, l'aide attendue par le vieux!».

C'était plus que suffisant pour le tribunal lequel inflige sur le siège une peine de trois ans fermes pour vol, fait prévu et puni par l'article 350 du Code pénal. Peine qui a déplu au parquetier, qui avait pourtant réclamé cinq ans, et fermes, svp!