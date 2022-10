Nous savions depuis très longtemps, qu'il se trouvait une catégorie de citoyens qui ne croyaient pas (et même aujourd'hui, ils n'y croient pas) en la justice du pays. Paradoxalement, il y a, parmi les magistrats eux-mêmes, de drôles de mecs sourds aux louanges lancées par des collègues, éternels optimistes qui refusent la réalité en face.

D'autres avocats, après s'être assurés que leurs affaires allaient passer dans, au moins une heure, ont préféré sortir, la robe sous l'aisselle, prendre un café dans le périmètre de la bâtisse grise. Les autres avocats, eux, sont dans un coin, loin de tous les petits problèmes et les désagréments, nuisibles à leur équilibre.

Et le centre d'intérêt demeure la liberté du juge! N'est-ce pas, bâtonnier Med-Hassan Baghdadi, Me Oualid Laouar, Me M'Hamed Yahia-Messaoud, Me Akila Teldja-Drif, Me Boubakeur Mouloud, Me Fatima Chnaïf, Me Benouadah Lamouri,Me Kamel Mesbah, Me Moùnès Lakhdari, Me Hassiba Boumerdassi, Me Hakim Bakhiti, Me Khadidja Benkraouda? Ou encore une autre «équipe» à calmer, au même titre que la 1ère! Nous pensons à Me Saddek Chaib, Me Khadidja Meslem, Me Bouzakaria, Me Mahdi Nouas, Me Habib Benhadj, Me Med Bouaïchaoui, Me Mounira Djerboua, Me Amine Boulanouar et Me Noura Chelli-Ould El Hocine, vous, les témoins de la justice post-22 Février 2019, conseils de toutes les générations, qui se veulent partie prenante dans les futurs changements opérés par, notamment, Abderrachid Tabbi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui rêve d' être le ministre de la Transition, entre une justice dans le «coma», et une justice debout, enfin libre de ses mouvements quels qu'ils soient, en direction du bien- être des justiciables, donc, des citoyens, donc du peuple, sans démagogie, aucune! Personne, mis à part le ministre de la Justice, ne veut se mouiller s'engager dans le «couloir» à risque de l'indépendance de la justice.

C'est dire l'immensité de l'oeuvre, car, c'en est une, et une monumentale! Ces cinq mots sont à prendre avec les pincettes! Pour y arriver, il faut un peu de tout et surtout, du temps!