Béjaïa n'est plus l'âme des Kabyles. Elle a perdu de son attrait, depuis qu'elle ne se soucie plus de sa beauté et de son hygiène. Béjaïa sombre peu à peu dans le type de région sans coeur et sans âme. Béjaïa se consume à petit feu. Eh oui! Quand on ne choisit pas les solutions qu'il faut, il ne faut pas s'étonner de cette «reconversion» négative. Lorsqu'on fait comme si de rien n'était et qu'on persiste à ignorer une réalité qui interpelle plus d'un, le résultat ne peut être que celui que l'on constate, aujourd'hui un peu partout.

La situation de l'hygiène à Béjaïa prend un sacré coup. Parcourir les routes nationales est assez illustratif en matière d'hygiène et d'environnement. Une situation chaotique, qui démontre l'inefficacité des opérations de collecte, lorsqu'elles existent. C'est la même rengaine qui prend forme pour donner à Béjaïa, l'image d'un navire sans capitaine et des passagers irresponsables. En effet, les nombreux tas d'ordures prolifèrent à chaque coin, des tonnes d'immondices qui jonchent les bas-côtés des routes nationales et les services de la voirie donnent l'impression d'être incapables d'en assurer la collecte. Chaque jour, cette côte nage dans l'insalubrité. Les Béjaouis et les hôtes s'y habituent malgré eux, mais constatent la faillite de la gestion du problème de la collecte des ordures à Béjaïa, Sidi Aich, Tazmalt, Toudja, El Kseur, Tichy, Aokas, Souk El Tenine, Béni Ksila, autant de communes concernées par la face hideuse de Béjaïa. En dépit des tentatives de régulation, tant pour le ramassage des ordures ménagères que leur dépôt à des heures fixes, l'insalubrité est toujours présente et rappelle, à tout un chacun, le long chemin qui reste à parcourir en matière d'éducation civique. Un manquement qui s'ajoute à la défaillance des collectes encore archaïques. En l'absence d'une politique idoine, on se soucie peu, aussi bien de la conséquence de la responsabilité de leur geste, que des mesures coercitives qu'ils encourent. Résultats des courses: rats, souris, cafards et moustiques envahissent les stations balnéaires. À Béjaïa, des centres d'enfouissement techniques, dépassés un peu partout, sont préconisés comme solution au problème. Pendant ce temps des solutions autrement plus productives en matière de création d'emplois et de richesses sont bizarrement ignorées. Pourquoi le tri sélectif de nos déchets, est mieux que les centres d'enfouissement techniques. Si les centres d'enfouissement techniques sont des ouvrages budgétivores, demandant de grands espaces et des accès et présentant de hauts risques écologiques de par le lixiviat et les nuisances olfactives qu'ils génèrent et nécessitent des installations annexes tels qu' un centre de tri en amont, une station d'épuration en aval et des moyens de transport de collecte et un entretien coûteux, dont la durée de vie est limitée, le tri sélectif des déchets passe pour être un procédé simple et facile. Il permet la dynamisation de l'individu et de l'association, ne coûte rien pour la collectivité. Il est en mesure d'alimenter son générateur par la vente de déchets recyclables et favorable à la fertilisation des terres agricoles avec l'usage des composts. Selon les spécialistes, ce procédé réduit considérablement les déchets rejetés dans la nature et permet la préservation de la santé et l'environnement. Plus encore, il nous forge sur le principe «notre sort dépend étroitement de notre propre action». Par-dessus tout, ce procédé génère des emplois et de la richesse et ne demande pas d'espace. Il ne reste plus qu'une politique saine et prometteuse pour faire face à la dégradation de la situation environnementale dans une ville qui peut être la locomotive d'une politique touristique nationale qui peut parer à toute éventualité, dont la faiblesse des ressources énergétiques faussaires.