Lorsque la juge de Miliana, a renvoyé les deux parties de la barre, fixant la date du verdict à aujourd'hui, mardi 1er juin 2021, nous avions pressenti, l'expérience aidant, que la jeune juge voulait prendre son temps avant de se prononcer sur ce dossier qu'on aurait pu confier à une ma- gistrate débutante, tant les faits étaient clairs, simples et aisés! De quoi, en fait s'agit-il, en considérant que les faits ont été montés de toutes pièces, il y a à peu près cinq années? C'est à Ben Allel, localité rurale située à près de 9 kilomè- tres du chef-lieu de la commune de Miliana (wilaya d'Aïn Defla), que madame Kenza. K.B. Une mère de famille, retraitée et convalescente après une terrible maladie qui faillit l'emporter, n'était-ce le coup de main d'Allah, fut surprise, un matin de 2015, de voir un vieux voisin, de surcroît, un ancien élève de sa mère, donc, en somme, une connaissance de la famille, aménager une cage de chauffage central mitoyenne à son habitation. Mais, les choses se gâteront par la suite, lorsque Abdelkader T. commença par grignoter des mètres carrés qui ne lui appartenaient pas. Sur le côté- ouest d'abord, il construisit sur le trottoir, normalement inconstructible. Puis, devant l'immobilisme total des autorités locales, il sauta sur le côté-est, c'est-à-dire mon côté, et il s'attaqua alors, aux 82 m2 qui se trouvaient sur mon lot!» marmonna la dame victime d'un homme qui jouait alors, aux «Grands Intouchables» de la wilaya d'Aïn Defla! Voilà une personne capable de lever la main droite pour... mentir, devant Allah et les juges qui pourtant savaient, à qui, ils avaient affaire! Heureusement, qu'un mouvement des magistrats eut lieu en 2019, des jeunes aux dents longues et au passé propre, firent que l'auteur des dépassements se recroquevilla momentanément, laissant l'orage passer! De plus, notre interlocutrice avança le fait que la 1ère experte désignée par le tribunal, a essayé, toute honte bue, de «régulariser» les dépassements commis par le fautif! Pis encore Me Anissa Khouatmi-Boukhatem, l'experte, a, sans aviser la victime, défini, seule l'indemnisation s'élevant à 224.000,00 DA. En contrepartie, elle proposa l'annulation des plans cadastraux des deux parties! Kenza a refusé l'experte et nous savons pourquoi! Les dépassements concernent les travaux illicitement effectués sur le trottoir et le terrain de Kenza. K.B.