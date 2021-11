Un programme de formation portant sur la gestion administrative et l'application du protocole sanitaire lors des élections locales du 27 novembre courant, a été lancé au profit de 3 024 encadreurs des centres et bureaux de vote de la wilaya dConstantine, a-t-on appris, lundi dernier auprès de la délégation locale de l'Autorité nationale, indépendante des élections (Anie).Ces journées de formation, lancées cette semaine, toucheront des encadreurs des centres et bureaux de vote réservés à ces élections à travers les 12 communes de la wilaya de Constantine, a précisé à l'APSn le chargé de communication de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections, Abdelali Larguet. Le but de cette session de formation, dont le coup d'envoi a été donné depuis la commune de Didouche Mourad (nord de Constantine), est d'assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral, à travers la formation des encadreurs, concernant les démarches administratives relatives à l'opération du vote, a souligné le même responsable. Ces journées de formation ont été programmées dans la Maison de la culture, Malek-Haddad, la circonscription administrative, Ali Mendjeli, les centres culturels et les Maisons de jeunes de différentes régions de la wilaya, a-t-il affirmé.La formation en question concerne les chefs de centres et de bureaux de vote, les présidents de bureaux et les adjoints, les secrétaires, les agents administratifs, les observateurs et les contrôleurs de l'opération de vote, ainsi que les staffs médicaux devant veiller à l'application du protocole sanitaire de lutte contre le coronavirus, a détaillé le même responsable.