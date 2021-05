Debout à la barre, El Hadi H. un jeune et bel inculpé de coups et blessures ayant causé une incapacité de 16 jours, reste immobile au moment où il est sommé par la juge de s'expliquer sur son fâcheux geste. Il est muet, car il n'a pas de quoi avancer les causes de la rixe avec le vieux marchand de fruits et légumes, victime, dans ce dossier, qui n'aurait jamais dû exister, même en pleine période de Ramadan 1442. En effet, à court d'arguments sérieux ayant allumé l'incendie entre le vendeur et le client, Zoubir G. un jeune témoin de 21 ans, se sent d'un coup humilié, par le seul fait d'avoir reçu une convocation du ministère public du coin. À le voir recroquevillé ainsi, on croirait que c'était lui, l'inculpé! La juge s'aperçoit de l'attitude du témoin, avant que ne débutent les débats. Il le regarde bien au fond des yeux, puis jette: «Vous, avec la tête d'enterrement que vous faites, je parierai que vous êtes la victime ou l'inculpé? Le témoin répond que «non, mais qu'il n'est que le témoin, que la police a déjà entendu, et qu'il ne voyait pas l'utilité de me convoquer, et me «salir devant la justice!» La magistrate lance un oeil au procureur, fait mine de ne pas avoir suivi la réponse outrageante de Zoubir, et commence l'interrogatoire de l'inculpé. Mais, au moment où arrive le temps du témoignage, la présidente va mettre les points sur les «i»: «Zoubir, savez-vous, qu'en me répondant tout à l'heure, vous aviez égratigné la magistrature. Vous aviez dit ‘'me salir devant la justice''. Non, monsieur, par-dessus tout, la justice nettoie! Est-ce clair?» La réponse de la juge avait glacé les veines du témoin dont le visage avait viré, en un clin d'oeil aux couleurs de l'arc-en-ciel! Comme quoi, s'il y a des mots qui «ressuscitent», il y en a d'autres, qui... tuent!