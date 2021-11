Mohamed Bouchama fut, à un grand moment du développement du pays, un très grand commis de l'État, chargé du bon déroulement des super travaux de l'autoroute Est-Ouest! Il nous a priés de rectifier quelques erreurs relevées dans notre édition du samedi 30 octobre 2021: «Il faut parler de la peine de Khelladi qui a été de 10 ans et non 7! Hamdane est un cadre des transports, et non des travaux publics!

Enfin, le paragraphe qui suit, était, après vérification, inutile, car il n'a jamais été question de cahier des charges!: «... Le second s'est intéressé, en 2009, à la suppression du cahier des charges par les autorités...». Mais les vicissitudes de l'heure, ont fait qu'il soit incarcéré pour un crime (corruption) qu'il n'a jamais commis! Et cette injustice a été amèrement vécue par d'illustres cadres de l'État, RDC des registres de connaissances reconnues! Après avoir fréquenté l'ENA à ses débuts, de 1974 à 1978,, il effectue son Service national à la jeune wilaya d'Oum-El-Bouaghi, où il est affecté à la (Dagral) pendant 18 mois. Juste après, il est nommé secrétaire général de l'ENA de 1980 à 1990, de 1990 à 1993.

IL est à la direction générale de la fonction publique, de 1993 à 1996, on le retrouve sous-directeur du personnel à la Présidence de 1996 à 1998 chef de cabinet, secrétaire général du ministère de la Fonction publique. Nommé conseiller au Conseil d'État, de 1998 à 2000, il est ensuite appelé, en 2000-2002 au secrétariat de la Pêche, et de 2002 à 2009, secrétaire général au ministère des Travaux publics! Mais, là, il eut à veiller à la bonne marche de la réalisation de l'autoroute «Est-Ouest». À son insu, les secrètes tractations entre le maître d'oeuvre et les grands bandits répartis çà et là à travers les différents opérateurs pourris, bonjour les dégâts! Tout un cortège d'interrogatoires, d'humiliations, de fausses déclarations, ajoutez un an de détention préventive, malgré toutes les démarches effectuées par son épouse, qui était, à l'époque, la meilleure magistrate de la cour d'Alger, d'où elle fut mutée au siège du ministère de la Justice, sur décision du ministre de l'époque, faisant l'impasse sur l'erreur judiciaire commise à l'encontre du grand commis de l'État, Mohamed Bouchama! À El Biar, Mme Bouchama, fut ignorée même et surtout par ses propres collègues, magistrats, qui avaient peur de perdre le «pain des Z' enfants», faire tout, sauf de rendre justice, comme elle a toujours su le faire! Pis encore, Elle travaillait dans l'administration, sous l'oeil d'une «greffière» remontée, et le silence du ministre fit le reste! Nous étions alors au début 2013!

Après un passage au ministère des Travaux publics, et après son procès où il accueillit, avec le soulagement que nous devinions, son acquittement, Med Bouchama a encore servi pendant

13 mois au ministère de l'industrie. Une sorte de réhabilitation, largement suffisante! Actuellement, il enseigne à l'ENA, comme il l'a toujours été, depuis 1993. Son expérience et son sens des responsabilités, sont étalés, à chaque cours à Hydra!