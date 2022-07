Tard dans la soirée de vendredi, un jeune homme de 27 ans (C.Y.) a été poignardé à mort d'un coup de poignard en plein coeur, en plein centre de Batna. Lors des faits, la victime était accompagnée de son épouse, selon ce que rapporte Echourouk, qui précise que l'odieux crime s'est produit à proximité de son lieu de travail. Un fonds de commerce hérité de son père. Poignardé en plein coeur, la victime a été transférée rapidement au service de réanimation médicale du CHU de Batna, où elle y a rendu l'âme suite à une importante hémorragie interne. Les véritables raisons et mobiles de ce crime sont encore inconnus. Dans l'attente des résultats de l'enquête des services de sécurité, la même source rapporte qu'une vive dispute a eu lieu entre la victime et son assassin, quelques instants avant le crime, sans avancer le motif de la dispute. Ayant pris la fuite après son forfait, le mis en cause a été arrêté par les services sécuritaires. C'est le neuvième meurtre ayant secoué la wilaya de Batna, en moins de deux mois. Ce qui a incité plusieurs associations civiles à lancer un appel urgent aux autorités publiques et sécuritaires afin de trouver des solutions définitives à ce phénomène « meurtrier» qui tend à dépasser le taux national de criminalité.