L'infection à la Covid-19 s'installe durablement et il faudra apprendre à vivre avec elle. C'est ce qu'explique le professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d'immunologie et chef de service du laboratoire central de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Rouiba. Il confirme, ainsi, le scénario tant prédit par de nombreux experts, selon lequel la Covid-19 «deviendrait à terme une maladie endémique», c'est-à-dire constamment présente avec une incidence relativement stable.

Ce spécialiste évoque le net recul de la pandémie de Covid-19. «Il s'agit d'une transformation de la forme pandémique en forme endémique», maintient-t-il, à la faveur de son passage sur les ondes de la Radio nationale, Alger Chaîne 3. Et de poursuivre: «C'est grâce à l'Omicron que nous avons acquis une immunité collective. Nous sommes à 90% d'immunité collective acquise par une infection naturelle, gratuite et obligatoire». Il affirme que l'Omicron est une bénédiction divine que l'on peut qualifier de vaccin efficace, obligatoire et durable. Il n'est plus nécessaire d'exiger le test PCR aux voyageurs qui rentre en Algérie, indique-t-il, tout en jugeant que vers la mi-mars, voire début avril, la présentation du pass sanitaire deviendra obsolète, bien que «la décision ultime en la matière revienne aux autorités».

«Nous sommes à 90% d'immunité collective en Algérie, suite à l'apparition de l'Omicron, sachant que 30% de la population a été vaccinée contre la pandémie. Un taux largement atteint grâce à l'immunité naturelle» signale ledit professeur, qui soutient que l'Omicron aura en grande partie, contribué à l'acquisition de l'immunité collective tant recherchée, et ce à moindre coût pour la société. «Vers la fin de la vague Delta, le taux d'immunité atteint était pratiquement de 80%», note, par ailleurs, le spécialiste qui demeure, néanmoins, convaincu que le vaccin anti-Covid-19 continue à protéger contre les formes graves de l'endémie. «À la faveur de la vague Omicron, aucun décès n'a été constaté parmi la population vaccinée» dit-il à ce titre. À ce stade de l'évolution de l'infection Sars Cov-2 dans le pays, il suggère l'ouverture des vols de manière normale et ne voit aucune raison de réduire le nombre des dessertes aériennes. En lieu et place du test PCR de 36 heures exigé jusque-là aux voyageurs, un simple test antigénique suffirait, laisse-t-il entendre. Interpellé sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le système de santé national, le professeur confirme l'urgence d'une réforme, laquelle «doit, d'ores et déjà, commencer par la prévention, notamment au niveau des établissements scolaires, ce qui permettra de combattre efficacement les fléaux potentiels qui peuvent être à l'origine de maladies chroniques». Entre autres recommandations évoquées par lui, pour améliorer la prise en charge des patients et offrir au citoyen un service hospitalier de qualité: l'augmentation des lits de réanimation, la nécessité de réviser le système de gestion des structures de santé et leur modernisation.