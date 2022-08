Au total, 820 mètres de câbles électriques ont été volés en l'espace de quatre jours dans la wilaya de Bouira, privant plusieurs dizaines de foyers de cette énergie indispensable en cette période de grandes chaleurs, a-t-on appris, hier, auprès des services locaux de Sonelgaz-distribution. Les quatre derniers jours, quatre actes de vol de câbles électriques ont été enregistrés à Zbarbar, Lakhdaria et Kadiria, à l'ouest de la wilaya, a précisé la même source, ajoutant que ce chiffre porte à plus de 30 actes de vol de câbles en cuivre depuis le début du mois de janvier dernier. Les quartiers touchés par les derniers vols de câbles électriques sont Mesmoulata et Bouremdjane à Lakhdaria, Bsibsa à Zbarbar, et Ouled Laâlam à Kadiria, a-t-on souligné.