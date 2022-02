Jusqu'à hier pas moins de 354 902 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, a annoncé la DSP, dans un communiqué transmis à notre rédaction, hier, dont 388 hier, même, alors que 408 autres ont reçu leur vaccin lundi dernier. Néanmoins, de nouveau cas ont été enregistrés durant cette même période, 30 au moins, selon la même source soit un total de 13 880 depuis le début de la pandémie. Dans le courant de ces dernières 48 heure, l'on déplore malheureusement trois décès, portant le nombre des personnes décédées à 890. La DSP avait lancé, la semaine dernière, une campagne de vaccination au niveau des mosquées que compte la wilaya de Constantine. Quant au taux à l'échelle nationale, les statistiques indiquent que 413 nouveaux cas de la Covid-19 ont été comptabilisés, malheureusement avec 15 décès. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 262 165, celui des décès à 6 744, alors que le nombre des patients guéris est passé à 175 048. Cela dit, les épidémiologistes et les infectiologues s'accordent à dire que l'affluence sur les tests rapides de dépistage de la Covid-19 aiderait à briser la chaîne de transmission du virus. Il faut noter également que les citoyens ont négligé de suivre les consignes sanitaires et de respecter les gestes barrières, comme constaté au niveau des lieux publics et des transports, d'où les campagnes de sensibilisions lancées aussi bien par la sûreté de la wilaya que par les services de la Gendarmerie nationale.