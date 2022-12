Le volume des exportations hors hydrocarbures a dépassé à travers le port commercial de Mostaganem les 300.000 tonnes durant les dix premiers mois de l’année en cours, a appris, hier, l’APS auprès de la direction commerciale de cette entreprise portuaire. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint via le port commercial de Mostaganem, 306.395 tonnes durant la période allant du 1er janvier au 31 octobre derniers dont 228.000 tonnes de produits ferreux. Au cours de cette période, 180.000 tonnes de rond à béton, 47.000 tonnes de plaques et de bobines de fer et 830 tonnes de tuyaux de fer ont été exportées vers plusieurs destinations en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord telles que la Tunisie, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie, la Belgique, l’Irlande, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique. Les opérateurs économiques ont également exporté 45 000 tonnes de matières premières destinées à des chantiers de construction, dont 41.000 tonnes de clinker, 3.880 tonnes de ciment blanc et 113 tonnes de bentonite. Les exportations de matières agricoles ont été multipliées par cinq au cours des dix derniers mois, avec l’envoi de plus de 1.830 tonnes de dattes. Les exportations de produits chimiques ont également augmenté de 39 %. Dans ce cadre, 3.705 tonnes d’hélium ont été exportées vers la France. L’activité d’exportation de lisier accumulé utilisé dans la production de batteries vers la Bulgarie (2 516 tonnes) et d’autres produits chimiques a repris, selon le même bilan. Le nombre de conteneurs transportés à l’étranger via le port de Mostaganem au cours de la même période s’est élevé à 2.571 unités totalisant les 7.262 tonnes.