Agissant sur la base d'informations faisant état du transport d'un individu, à bord de sa voiture, d'une quantité de drogue dure, les éléments de la BRI de la sûreté de wilaya d'Oum El Bouaghi, ont mis en place un point de contrôle sur l'itinéraire emprunté par le narcotrafiquant. Selon les informations apportées par une source sécuritaire, en provenance d'une wilaya limitrophe, ce trafiquant a été intercepté au niveau du tronçon routier d'Aïn Kercha. Soumis aux mesures de contrôle et à la fouille, l'indélicat individu a été surpris en flagrant délit d'introduction, dans son véhicule, de

236, 6 g de cocaïne, a indiqué notre source. Conduit au siège de la Brigade de recherches et d'investigations (BRI), le mis en cause a fait l'objet d'une enquête et un procès-verbal a été dressé à son encontre, a ajouté la même source. Déféré, hier, par-devant le procureur de la République de la circonscription de compétence, le dealer a été placé sous mandat de dépôt pour importation, stockage et transport d'un produit prohibé, la cocaïne en l'occurrence, en vue de sa commercialisation, a conclu l'origine de notre information.