Les éléments de la sûreté de daïra de Azzaba, relevant de la sûreté de wilaya de Skikda ont arrêté un trafiquant de drogue et saisi 18,3 kg de résine de cannabis, indique une source sécuritaire. Agissant sur informations, la police judiciaire lui a tendu une sourcière. Une descente a été faite au lieu de présence du trafiquant, à Guerbès, dépendant de la circonscription administrative de Djendel (Skikda), a expliqué la même origine. Une intervention couronnée par l'arrestation du dealer et la saisie de 50 plaquettes de kif que le trafiquant a tenté de jeter dans les buissons, ont rapporté nos sources. Usant des prérogatives juridiques, les enquêteurs de la P.J. ont, lors de la fouille du domicile et du véhicule du prévenu, découvert 176 autres plaquettes de la même substance narcotique, soit au total 18,300 kg de résine de cannabis, ainsi que deux harpons, que le mis en cause détenait sans autorisation. Soumis à un interrogatoire, le narcotrafiquant n'a rien laissé filtrer sur la provenance de cette drogue, encore moins sur son ou ses éventuels fournisseur(s). À la suite des procédures judiciaires, le narcotrafiquant âgé de 49 ans, a fait l'objet d'une présentation par-devant le parquet de Azzaba, qui a décidé de son placement en détention.