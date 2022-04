Pas moins de 214 opérations de développement sont inscrites au programme prévisionnel de l'année en cours 2022 à Tizi Ouzou, a indiqué dimanche, en Conseil de wilaya, le wali Djillali Doumi. D'un coût global de 3,4 milliards DA, ces opérations concernent cinq secteurs dont les équipements publics qui se taillent la part du lion avec 103 opérations, l'éducation nationale, la jeunesse, la santé et l'hydraulique. Une occasion de faire le point et d'évaluer l'état d'avancement des procédures pour la concrétisation de ces projets de développements. Des procédures devant être menées à terme d'ici un mois, notamment, pour les grands projets. Lors de ce Conseil, un exposé sur l'état de préparation des examens de fin d'année scolaire, BEM et bac au niveau de la wilaya, a été présenté. Pour cette année, la wilaya totalise 33.122 candidats dont 15.166 pour le BEM et 17.856 pour le bac qui seront, respectivement, répartis à travers 60 et 68 centres d'examens. Sur un autre plan, le chef de l'exécutif a cité la réalisation du nouveau complexe mère-enfant dont a bénéficié la wilaya, la réhabilitation des infrastructures éducatives et le chantier de réhabilitation des chaînes de distribution d'eau potable. Une bonne nouvelle à même de soulager les populations de la wilaya du cauchemar du manque d'eau dans les robinets. Une importante enveloppe budgétaire est mobilisée dans l'objectif de procéder à la réparation des réseaux d'alimentation en eau potable souffrant d'état avancé de vétusté. La décision a été prise à l'issue de la rencontre du président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou avec le ministre des Ressources en eau, Karim Hasni. À l'issue de l'exposé, il a été décidé de débloquer une première tranche de l'enveloppe estimée à plus d' un milliard de dinars pour la réhabilitation des réseaux vétustes à travers la wilaya. En fait, la réunion, tenue au niveau du ministère, a été sanctionnée par de nombreuses décisions longtemps attendues par les populations locales. Selon un communiqué de l'APW de Tizi-Ouzou, la décision a, en effet, été prise d'alimenter désormais en eau potable les localités de M'kira et Tizi Ghenif dans la région de Draâ El Mizan à raison de 10 000 m3/jour à partir de Timezrit (Boumerdès) outre le lancement des travaux de réhabilitation du réseau existant entre Timezrit et le territoire de M'kira, Tizi Ghenif. La réunion aura également été l'occasion pour le président d'APW d'exposer d'épineux problèmes tels que les oppositions qui retardent les projets. Réceptif, le ministre s'est engagé à s'investir davantage pour la levée des oppositions au niveau d'Ouzelaguene à Béjaïa pour l'achèvement du projet de transfert d'eau à partir de Tichi-Haf, vers la région de Bouzeguene, dans un délai de deux mois. En fait, il se dégage du communiqué de l'APW que les élus reçus ont fait un véritable diagnostic de l'état du secteur à Tizi Ouzou. Un état qui renseigne suffisamment sur les souffrances des populations locales. Aussi, pour améliorer cette situation, le ministre s'est également engagé à prendre en charge les réseaux d'assainissement des EPH d'Ouadhias et de Aïn El Hammam outre la décision de déconnecter l'alimentation du réseau d'Alger à partir du barrage de Taksebt, dans les meilleurs délais. Le ministre s'est également engagé à inscrire en réalisation la station de dessalement d'eau de mer de Tamda Ouguemmoun dans la commune d'Iflissen, après que le P/APW a remis un dossier des équipements annexes déjà réalisés. D'autant que les équipements annexes de la station en question, notamment des conduites, sont déjà réalisés dans le cadre du projet de transfert d'eau à partir de la station de dessalement de Cap Djinet (Boumerdès) vers le littoral de Tizi Ouzou, avant que le projet ne soit abandonné suite à des oppositions. En effet, il était vraiment temps de réagir surtout au chapitre de la réhabilitation des réseaux d'alimentation qui souffrent d'un état de vétusté avancé. Un état qui cause d'énormes pertes d'eau évaluées d'ailleurs depuis quelques années à 40% de pertes physiques. La décision ne peut que soulager les populations qui sont depuis longtemps convaincues qu'empêcher les eaux pompées de retourner dans les rivières est l'une des solutions les plus efficaces contre les robinets secs.