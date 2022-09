L'Algérie garde le cap sur les Objectifs du développement durable pour 2030 et actualise son système statistiques. Longtemps revendiquées par les experts, des données fraîches et exactes, dans les domaines économique et social, constituent, désormais, une priorité pour le gouvernement. L'État engage, en effet, une profonde réforme du Système national statistiques. Le président du Conseil national des statistiques, Hacène Derrar, vient ainsi d'affirmer que la mise en place d'une stratégie nationale de développement des statistiques était un impératif pour cadrer avec les changements opérés aux plans national et international. Derrar intervenait lors d'une séance consacrée à l'examen du système des statistiques et des indices socio-économiques devant la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale APN, en présence du directeur général de l'Office national des statistiques ONS, Youcef Bazizi. «La mise en place d'une stratégie nationale du développement des statistiques est un impératif, eu égard aux changements opérés aux plans national, régional et international», a précisé Derrar qui a indiqué que cette stratégie qui a été élaborée par le ministère des Statistiques, «est en phase d'étude au niveau du Conseil national des statistiques». Le président du Conseil national des statistiques CNS, également secrétaire général SG du ministère de la Numérisation et des Statistiques, a encore précisé que cette stratégie nationale devrait englober l'ensemble des domaines des statistiques et répondre aux attentes des producteurs et utilisateurs des informations statistiques. Entre autres objectifs de cette stratégie, Derrar a évoqué la valorisation des meilleures données à partir des sources administratives et des enquêtes statistiques et l'interconnexion des réseaux nationaux des statistiques par des plates-formes numériques. Il s'agira alors de réorganiser le Système national des statistiques en vue de parvenir à une couverture en statistiques élargie à toutes les activités socio-économiques et environnementales partout dans le pays. Autant dire que ce chantier une fois réalisé permettra aux pouvoirs publics de mettre en place des politiques efficaces de dépenses sociales, tout en mettant à jour l'état des finances locales et bien d'autres indicateurs macroéconomiques. En attendant, l'heure est à la réflexion surtout que pareille stratégie requiert des modifications, lesquelles seront introduites dans les textes législatifs et réglementaires,d'autant qu'il sera question du renforcement des missions et des prérogatives du CNS à travers une meilleure coordination du Système national d'information statistique ainsi que du rôle de l'ONS à travers la coordination entre les établissements et les exigences internationales dans le domaine des statistiques. De son côté, le directeur général adjoint de l'ONS, Hamid Zitouni, a indiqué que l'ONS veillait à assurer des statistiques complémentaires «selon les normes internationales».Notons que ces annonces sont faites, au moment, où, l'Algérie déploie une méga opération de ses indicateurs socio- économiques, à travers le 6ème recensement général de la population et de l'habitat Rgph. Une opération d'importance qui permet à l'État de mettre en place des politiques particulières à chaque région du pays.