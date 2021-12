Dans le cadre de la prise en charge des zones d'ombre à Constantine sur le plan de la santé, la direction de la santé a rendu compte de ses activités depuis le lancement de sa campagne, le mois

d'octobre dernier. Cette prise en charge a été élaborée, suite à un programme structuré sur trois étapes, dont la première a eu lieu entre les 4 et 14 octobre touchant au moins 63 zones d'ombre.

La seconde étape qui a eu lieu entre les 4 et 19 novembre dernier, a touché 75 zones d'ombre, enfin la dernière a eu lieu entre les 7 et 13 décembre. Soit un total de 178 zones d'ombre sur les 300 que compte Constantine. Lors de leurs sorties sur terrain, les équipes de la DSP auront comptabilisé 6 243 consultations en matière de médecine générale, pédiatrie, médecine interne, maladies infectieuses, dermatologie, chirurgie dentaire, gynécologie, psychologie et assistance sociale. Des vaccins pour enfants ont été administrés, ainsi que des médicaments ont été distribués. Les consultations de diabète ont également été prises en charge en plus de la vaccination de plus d'une quarantaine de personnes contre la Covid-19. Le mois de janvier prochain, la même direction compte organiser un séminaire d'évaluation de ses activités pour relever les points positifs, mais aussi négatifs pour y remédier et trouver des solutions aux obstacles rencontrés, lors des différentes sorties, sachant qu'il est dans l'intention de l'équipe de la DSP de poursuivre ses interventions dans le but d'appréhender les autres zones d'ombre, améliorer la situation de la santé publique et sensibiliser les citoyens à la vaccination contre la Covid- 19, notamment que la quatrième vague arrive à grands pas.

La sonnette d'alarme est désormais tirée à l'ombre des chiffres en hausse des contaminations. Constantine n'est pas à l'abri et les risques sont à anticiper afin de minimiser la propagation du virus.