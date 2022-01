Plusieurs sites des réseaux d'électricité et de gaz ont fait l'objet d'agressions. Ces vols, perpétrés au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana de Misserghine, ont provoqué des perturbations dans l'alimentation en électricité et une fuite de gaz. Il s'agit de vols de câbles de moyenne tension signalés dans les cités des 2 000 Logements, des 41 Logements HBC et des 1 000 Logements Atlas, relevant du même site, le pôle Ahmed Zabana. Ces incidents n'ont pas été sans incidence. Ils ont causé une perturbation dans l'alimentation en courant électrique de plusieurs immeubles. Il aura fallu l'intervention des agents de la subdivision d'électricité d'Es-Senia pour le rétablir. Des sources proches de la Sonelgaz indiquent que «le site 1 000 Logements Atlas a enregistré une agression touchant aussi les conduites de gaz, causant une fuite qui a nécessité l'intervention des agents de cette subdivision». Une enquête a été ouverte par les services de la sûreté pour connaître les auteurs du vol de câbles et du sabotage, d'autant que ces vols ont touché, durant les dernières semaines des transformateurs électriques et des conduites de gaz. Plus de 50 cas ont été déplorés, causant des pertes matérielles et des désagréments aux clients. Dans un autre registre, la Sonelgaz est plus que jamais décidée à passer au recouvrement de ses créances datant de plusieurs années, auprès de ses abonnés potentiels dont, notamment les municipalités. L'ensemble des communes est redevable de plusieurs milliards de centimes. Le contentieux Sonelgaz-municipalités est d'autant plus lourd que cette entreprise compte passer aux mesures radicales, quitte à procéder aux coupures systématiques de l´alimentation en électricité. La consommation de l´électricité, qui prend plusieurs formes, se généralise à Oran, tandis que le recouvrement des factures constitue un véritable casse-tête pour les agents de la Sonelgaz, faute d´interlocuteurs. Au niveau national, les pertes financières occasionnées sont énormes, en plus des branchements illégaux et des piratages d´électricité.