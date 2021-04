Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi, a appelé, hier, les citoyens à ne pas se laisser emporter par les discours appelant à porter atteinte à l'unité nationale, ainsi qu'à la stabilité de l'Algérie. Le ministre en question a rappelé qu'«il s'agit de discours haineux visant à créer des distorsions profondes entre les enfants du même pays». «Il y a des parties qui veulent semer ‘'la fitna'' entre les enfants de l'Algérie», a affirmé l'orateur, qui était en visite de travail, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre a cité, à titre d'exemple, l'incendie ayant ciblé récemment une mosquée dans la localité de Tizi Ghennif et qui a donné lieu à diverses interprétations démesurées, voire insensées. «Des incendies dans des mosquées sont des incidents qui sont enregistrés régulièrement dans les quatre coins du pays», a ajouté le ministre, qui a dénoncé la volonté de donner à cet événement des interprétations tout à fait erronées et dont les desseins se résument à semer «la fitna» dans une région qui s'est battue durant des années pour que le pays recouvre son indépendance. Le ministre a expliqué qu'en tentant de donner à l'incident de la mosquée de Tizi Ghennif une dimension disproportionnée, les auteurs de cette désinformation voudraient faire croire que la région rejette la religion musulmane, «ce qui est totalement faux», a rappelé le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs. Ce dernier a indiqué que personne ne peut porter atteinte à l'unité nationale et aux Algériens, car ces derniers ont une foi inébranlable.