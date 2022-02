Jeudi, midi trente. Quartier populaire d'El Affia-Kouba (Alger). Sur la Route nationale, une circulation dense règne entre le MAE et les Sources (Bir Mourad Raïs). Entre les deux quartiers, se trouve le grand marché et les boutiques où se vend, à peu près tout ce qu'il faut aux familles. Et les clients venus d'un peu partout du plateau des Annassers, les deux «Garidi», et même du «Vieux Kouba», stationnent sur les deux côtés de la route, coupée par un passage protégé et très bien signalé aux automobilistes. Seulement, voilà qu'un type bcbg, arrive dans une cylindrée, on ne vous dit pas, des «Sources» et voulait garer dans le coin. Sauf qu'il voulait le faire en plein passage. Un septuagénaire le voit en train de manoeuvrer, se précipite vers le conducteur, et lui signale du doigt, le passage protégé, en guise de vider les lieux qui ne lui appartenaient pas! Et quelle fut la réaction du récalcitrant propriétaire de la cylindrée? Inimaginable! Révoltant! Minable! Il baissa la vitre et lança à l'intention du «bienfaiteur»: «Qu'y a -t- il, vieux?» dit, sur un ton agacé, le gus. «Je vous ai simplement rappelé qu'il y avait là, un passage protégé et qu'il n'était pas indiqué d'y stationner car les piétons l'empruntent à longueur de journée. Ou bien faudra-il amener un flic du XIV ème d'Hussein-Dey? Pour toute réponse, le bonhomme sortit sa jambe gauche de l'auto, et rugit: «En quoi cela vous regarde-t-il? Entrez en face à la mosquée, payez vos fautes passées!». C'est alors, que le vieillard sortit son mobile et forma un numéro et dit quelques mots, que personne ne comprit. Par contre, le p'tit malin fit marche arrière et prit la direction de l'est du quartier, sans demander son dû! Voilà des malappris qui se font avoir par des vieux, probablement des retraités, qui rendent service à la société! Merci, Hadj! Quant au fuyard, il aura appris au moins à ne plus chercher à garer dans un coin interdit!