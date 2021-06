Depuis plus d'un quart de siècle, que nous suivons ceux de la promotion issue de l'Ecole nationale de la magistrature, un grand monsieur tient toujours la barre haute, en vue d'être à la hauteur de la confiance des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Nous nommons ce brave juge du siège, Ahmed Oussaâdi que la timidité n'empêche point de briller à chaque audience! Jugez plutôt! Avec ses 26 ans d'ancienneté, car Ahmed Oussaâdi, a débuté en 1995 au tribunal d'El Bayadh, avant de remonter au nord, au tribunal de Tizi Ouzou où il s'éclata par une «insolente maestria». Ce magistrat hors pair attira l'attention des inspecteurs de la justice qui ont alors pris la résolution de le voir à l'oeuvre beaucoup plus à la tête de la section correctionnelle du terrible tribunal d'El Harrach (cour d'Alger) où il connaîtra ses meilleurs moments. Puis, à l'occasion du départ d'anciens et valeureux magistrats de la cour d'Alger, Ahmed Oussaâdi gagnera des galons avec une promotion méritée, de conseiller près la cour de la capitale, et ce durant 15 ans. Il passera de belles années au «Ruisseau», avant de monter à la cour d'Aïn Defla où il occupe le poste de président de chambre correctionnelle, malgré un AVC, heureusement sans grand choc, et plus grave, un accident de la circulation qui a failli emporter le brave Oussaâdi qui aurait beaucoup manqué à sa petite famille! Mais voilà qu'au lendemain de l'Aïd Esseghir, Oussadi rechuta et son coeur lâcha! À l'hôpital de Douéra, on diagnostiqua un sérieux malaise cardiaque qui lui valut un long congé de maladie de 6 mois! C'est-à-dire qu'il ne reprendra le boulot qu'en décembre 2021! Mais alors, devra-t-il reprendre la route Alger-Aïn Defla, avec tous les dangereux et inutiles risques? N'est-il pas temps pour ce magistrat hors- pair, petit fils du «chahid Abderrahmane Oussadi» dont une grande artère de Bab Djedid (Alger) porte le nom, d'être nommé au Val d'Hydra, à la Cour suprême? Peut-être bien... Pour peu qu'on prenne en compte les sacrifices de ce grand monsieur, qu'est Ahmed Oussaâdi!