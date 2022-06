Lors de son passage à Oran, pour une visite de travail dans la cour, Abderrachid Tabi, le week-end dernier, le ministre de la justice, garde des Sceaux, a, au cours de sa mini tournée, profité de son très court séjour, pour demander à voir de très près les magistrats et les avocats d'El Bahia, car du marbre, des belles et somptueuses bâtisses, des meubles, des lustres, il n'en avait cure: «Où sont les magistrats? Je suis venu surtout pour eux!» s'était-il exclamé, avant qu'il ne s'aperçoive qu'une dizaine d'entre eux, en robe noire, s'était placée bien en vue, du patron, qui déclara, non sans leur avoir au préalable, précisé, que ce n'était pas le ministre de la justice, qui s'adressait à eux, mais, le magistrat, ancien premier président de la Cour suprême, qui avait deux mots à leur dire: «J'ai voulu abréger la visite des murs, des décorations, des dalles de sol, parce que je suis venu échanger des idées avec les magistrats, vous écouter et vous entretenir sur votre état de magistrat, car il est impensable d'évoquer l'indépendance de la justice, sans que vous soyez sensibilisés sur le sujet.

L'indépendance de la justice, est, je me dois de le répéter, certes, l'affaire de tout le monde, mais elle repose surtout et avant toute chose, sur «l'homme», le magistrat, sans quoi, ce ne serait qu'un coup d'épée dans l'eau. Vous devez pour cela être à la hauteur des espoirs placés en vous, par les citoyens, avant quiconque! Oui, le citoyen a droit à une justice forte, pleine, sereine, équitable, indépendante, rassurante et surtout réconfortante! Soyez vous-mêmes, magistrats, au-dessus de tout soupçon, formés, informés, loin de toute déviation, propres, car pour le citoyen, la justice est l'ultime branche à laquelle, il doit s'accrocher pour avoir gain de cause!»a dit, grosso modo Tabi, qui venait par là, de s'adresser aux milliers de magistrats, répartis à travers les 58 wilayas, via les médias.

En effet, après avoir fini son intervention, il regarda en direction de la porte de sortie, comme pour signifier aux responsables locaux que la visite des «lieux» était bel et bien terminée, après avoir

claironné ce qu'il avait à dire aux magistrats!