Il arrive souvent d'assister à des échanges inculpés-prévenus ou accusés-magistrats, qui, parfois, aboutissent, généralement, sur l'outrage à magistrats. Nous avons alors des dialogues de sourds, car si le juge ou le procureur ont des avantages permis par la loi, les suspects, inculpés, prévenus ou accusés n'ont qu'un seul «privilège»: c'est de répondre exclusivement, lorsque la parole leur est donnée ou lorsqu'on s'adresse à eux!

Nous avons assisté plusieurs fois, à des prises de bec, au moment où un inculpé ou un accusé se présente à la barre, le coeur plein contre les magistrats coupables, selon l'inculpé, de dépassements

et de parti pris!

Disons de suite que cette manière de faire est sujette au respect des procédures.

Poursuivre un magistrat fautif ou auteur de malversations, n'est pas permis au premier venu. S'il est vrai qu'une infime partie de la magistrature,

a pu s'adonner à des exercices néfastes, avec la bénédiction de ceux qui gouvernaient à l'époque, nous sommes certains que depuis plusieurs mois, depuis exactement le 19 février 2019, date de naissance de l'authentique «Hirak», tous les magistrats se tiennent mieux, avec, cependant, des «réserves» momentanées, car nul ne sait ce que demain nous prépare, avec la justice cette redoutable arme dévastatrice lorsqu'elle est menée avec la ferme intention de nuire au peuple!

Nous avons vécu des vertes et des pas mûres.

Nous avons assisté en direct-live à des décès subits de prévenus, à la barre face à des juges et procureurs qui ne saisissent pas de suite la portée de l'évènement! Nous avons vu des suicides à partir du 5ème étage du Palais de justice?

Nous avons vécu de spectaculaires évasions depuis les parkings de juridictions!

En plus de 60 ans de fréquentations des juridictions, nous avons tout vu et entendu!