Mardi, soit deux jours après avoir suivi une audience titanesque, consacrée à la crim', Bekraoua était de permanence, dans son bureau du tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger), comme si de rien n'était! Elle avait reçu ce jour-là, pas moins de plus de cent visiteurs à problèmes sans discontinuer! Recevoir des justiciables de Sidi Youssef, de Béni-Messous, de Bouzaréah, du «majestueux» El Biar, de Bir Mourad Rais, de Bir-Khadem, de la légendaire et gâtée Hydra, du populeux et luxueux, boulevard Sidi-Yahia, de l'historique Colonne, de Ben-Aknoun, de Chevalley, De Clair-Val, du Gai-Soleil, est en soi, un immense mérite, du seul fait que les résidents de ces agglomérations, s'annoncent assez souvent, avec arrogance, car recommandés par qui vous savez, par les jeunes adjoints de Fayçal, le procureur de la République en titre, qui sait, par expérience, les affres des exécrables interventions extérieures! Çà, c'est pour Mourad Raïs! Quant au tribunal de Dar El Beïda; Il faut dire que l'officier de la Bmpj, responsable de l'organisation interne du tribunal, a bien fait les choses puisque la vigilance commence au portail extérieur, avec pas moins de quatre jeunes agents, renforcés de deux autres placés, bien en vue, à l'entrée proprement dite de la salle des «pas perdus» de la bâtisse, avant d'être accueilli par trois autres sous l'oeil averti de l'officier, debout devant l'entrée de la salle d'audience, où se trouvent une demi-douzaine de policiers qui brillent par leur constant et rassurant éveil, ce qui permet aux magistrats de faire convenablement leur boulot! Le guichet unique fonctionne à merveille! Il y a, dès que vous mettez les pieds dans la bâtisse, une nette «odeur» de bien-être, de bienveillance, d'impression de quelqu'un qui vous souhaite la bienvenue! Heureusement, ces ratages sont comblés par la disponibilité et l'amabilité de l'athlétique officier. Ce dernier fait preuve de professionnalisme, faisant ainsi, écran aux ratés des agents énervés par, probablement, le jeûne, et l'incessant va- et-vient des citoyens dont une grande partie n'aime pas revenir pour un document donné! Le président du tribunal donne beaucoup d'importance à l'accueil des justiciables. Ces derniers devraient eux aussi bien se tenir, et comprendre, une bonne fois pour toutes, que «la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a!».