Entreprise tournée vers la digitalisation, Ooredoo poursuit son soutien à la créativité et l'innovation et accompagne, en tant que sponsor, les porteurs de projets de start-up lors la 4ème édition de Algeria Startup Challenge (ASC 2022) qui s'est déroulée dans la soirée du mardi 19 Juillet 2022 sous le thème «Tech for Good».

Cette cérémonie de clôture a été marquée notamment par la présence du Ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki et le Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé e l'Economie d[RTF bookmark start: _GoBack][RTF bookmark end: _GoBack]e la connaissance et des Start-up, M. Yacine El Mahdi Oualid. Sous le parrainage du Ministère délégué en charge de l'Economie de la connaissance et des Start-up et le Ministère de l'Industrie, ce programme national, qui a regroupé les passionnés et les acteurs du monde de l'entrepreneuriat en Algérie, a pour but de booster les porteurs de projets ayant des solutions innovantes visant à améliorer le quotidien du consommateur algérien et à développer l'économie nationale à travers l'innovation et la technologie.

Ce programme, qui existe depuis 2018, continue d'apporter tous les mécanismes d'appuis nécessaires à l'accélération des idées innovantes tout en mettant en relation les start-up algériennes les plus prometteuses à travers le territoire national avec les acteurs du digital, de l'entrepreneuriat et des Technologies de l'Information et de la Communication en Algérie. Cette 4ème édition d'Algeria Startup Challenge 2022 met les start-up, étudiants et innovateurs au défi des problématiques d'actualité dans les différents secteurs afin de créer des opportunités de collaboration gagnantes. Cette édition 2022 a connu la participation de plus de 27 clubs estudiantins représentant les différents établissements d'études supérieures, mettant ainsi les étudiants au défi des problématiques de la recherche et du développement avec le challenge des problématiques de la recherche et du développement, l'insertion d'une dynamique de l'écosystème entrepreneurial dans le cadre de la valorisation des secteurs stratégiques et d'avenir. Dans le cadre de cette 4ème édition d'Algeria Startup Challenge 2022, un challenge estudiantin By Ooredoo Algérie a été lancé exclusivement au profit des étudiants créatifs et innovateurs afin de proposer des idées novatrices susceptibles d'intégrer l'expérience digitale de Ooredoo via sa solution «YOOZ». Ces étudiants bénéficieront d'une formation sur des concepts liés au management de projets digitaux, la créativité et le design thinking et l'expérience de l' utilisateur, tout en valorisant leur travail par des récompenses dédiées.

Lors de la cérémonie de clôture de Algeria Startup Challenge (ASC 2022), Ooredoo a également pris part au panel de l'innovation technologique et la connectivité. À travers ces initiatives novatrices, Ooredoo réitère son engagement pour la création d'une industrie digitale locale et sa contribution dans la promotion des projets économiques porteurs en Algérie.