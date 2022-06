Le réchauffement de la planète demeure inquiétant à plus d'un titre. La pollution augmente de jour en jour et pratiquement aucune solution satisfaisante n'est encore; trouvée pis encore, les scientifiques révèlent que même les conventions internationales, censées protéger la planète, sont bafouées. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, coïncidant avec le 5 juin de chaque année, l'ensemble des associations et autres organismes activant dans le secteur de l'environnement, célèbrent cette journée à travers le monde entier, mais «qu'en est-il des recommandations?», s'exclament les amis de l'environnement, rencontrés lors de certaines activités. Hier, justement, dans la commune de M'Chédallah, une grandiose cérémonie a eu lieu. Organisée par la direction de l'environnement, en collaboration avec les services de l'APC de M'Chédallah, y ont pris part plusieurs autres acteurs, à savoir des directions de l'exécutif en rapport, l'ADE, le centre d'enfouissement technique, CET, l'entreprise de nettoyage Nadif, les services de la Conservation des forêts, la Protection civile, la sûreté de daïra etc. Mustapha Dahou, le secrétataire général de la wilaya de Bouira, après l'ouverture officielle de l'activité et lors de sa visite de l'exposition environnementale prévue à cet effet, il est revenu sur tout l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics en vue de protéger l'environnement. « La protection de l'environnement relève des efforts de tout un chacun», laisse-t-il entendre.

Le même responsable n'a pas manqué d'encourager les acteurs influents dans la protection de la terre, notamment les scientifiques et les chercheurs, en l'occurrence ce jeune ingénieur de l'association Tazemurt d'Aghbalou Takerboust qui a pu développer l'expérience de son association.

L'expérience est de grande envergure, il s'agit de récupérer les grignons et les margines et les transformer en engrais. L'association activait depuis 2014 dans la protection de l'environnement, souligne Bellal, son président. Quant au jeune ingénieur Kourdache Yuva, il est revenu sur la genèse de cette innovation d'engrais. Grâce à des recherches poussées par ses soins, les grignons, après compostage pendant seulement 25 jours deviennent des engrais bio, innovation du siècle, affirme-t-il. Le jeune chercheur explique qu'il s'agit du développement d'un processus par vois biotechnologique. D'ailleurs,ajoute-t-il, il est même arrivé à inventer un isolant thermique et sonore à partir des grignons d'olives et de fibres de bois, non irritant et sans étanchéité chimique.

Le jeune chercheur souligne que tous ses projets s'inscrivent dans une démarche industrielle écoresponsable, et aussi dans le cadre de la valorisation des déchets toxiques, pour l'environnement.

Ainsi, lors des diverses communications faites au niveau de la nouvelle cinémathèque de M'Chédallah, les intervenants sont revenus chacun sur les missions de son secteur. L'on cite la direction de l'environnement, représentée par Nadia Gart Benay, qui s'est étalée sur les différents projets de son secteur, s'inscrivant dans la protection de l'environnement, entre autres les centres d'enfouissement techniques CET, les microentreprises du recyclage, la sensibilisation du grand public, etc. Le chef de la conservation des forêts de M' chédallah, Malik Chibane, pour sa part, est revenu plutôt sur les bienfaits de la forêt. Il rappelle les vertus des couverts végétaux en général, en particulier les grandes forêts et leur rôle dans la création de microclimats favorables à l'homme. Enfin, le président de l'APC de M'chédallah Mohamed Allouche, a, dans sa déclaration, fait appel à l'ensemble des acteurs activant dans tous les secteurs, les informant que l'APC de M'chédallah demeure disponible pour la réalisation de toute activité d'intérêt public pour les citoyens de la commune, mouvement associatif soit-t-il ou autres institutions publique ou privées.

L'ensemble des présents était satisfait des différentes interventions de spécialistes, et à l'unanimité, il a laissé entendre que la protection de l'environnement est plus que jamais recommandée.