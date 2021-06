En l'absence d'une culture qui relève d'une vraie politique touristique, les pouvoirs locaux de la wilaya de Annaba, s'attellent à préparer une saison estivale, aussi ordinaire qu'habituelle. Depuis des semaines les autorités locales de la wilaya d'Annaba, multiplient les sorties pour mieux préparer la saison estivale. Celle-ci, a priori ne diffère en rien des précédentes, car, il faut souligner que le secteur du tourisme dans cette wilaya n'a pas évolué d'un iota. Depuis la plage de Sidi Salem et Rizzi Amor ex-Chapuis, les eaux usées sont toujours déversées dans la mer. Le massacre du front de mer par le béton bat son plein, défigurant en amont et en aval le paysage naturel du littoral. Pour ne citer qu'entre autres, ces défaillances qui reflètent la politique boiteuse du tourisme à Annaba. Cette wilaya où le développement de ce secteur trouve son sens dans la construction tous azimuts de structures hôtelières.

Cette poussée effrénée des hôtels à Annaba au détriment du couvert végétal des monts maritimes de la ville, est synonyme de mercantilisme sans plus. Sans trop s'étaler sur la mauvaise conception de la politique du tourisme, dont la première condition est la mise en place d'un climat culturellement touristique. Ce qui est pour l'instant une utopie, dont les responsables font avec les moyens du bord pour la réussite de cette saison estivale qui n'a pas encore été officiellement ouverte, et risque de ne pas l'être... néanmoins, Djamel-Eddine Berrimi, wali d'Annaba, a, la semaine écoulée, opéré une visite inopinée, au cours de laquelle, il a constaté par lui-même les préparatifs en perspective de l'ouverture de la saison estivale, qui, jusqu'à la mise sous presse, rien n'a filtré sur son ouverture. Ainsi, outre l'inspection des 21 plages autorisées à la baignade, le chef de l'exécutif, accompagné des P/APC des communes côtières de la wilaya, a lors de son périple, donné des instructions techniques pour le respect des cahiers des charges ayant trait à la concession des espaces au niveau des plages, le droit à la gratuité d'accès du citoyen aux plages, entre autres. Le wali a également insisté sur l'interdiction du squattage des espaces par l'installation de parasols pour chasser les estivants et les contraindre à aller s'installer ailleurs que sur les plages. Dans le sillage, Djamel Eddine Berrimi a annoncé l'octroi d'une enveloppe financier, dégagée sur le budget de la wilaya, afin de garantir le bon déroulement de la saison estivale. Une enveloppe devant servir aux opérations, dont le nettoyage des plages, des parkings et la mise en place des sanitaires. Tenant compte de la situation épidémiologique, le commis de l'Etat a mis l'accent sur le respect des mesures préventives et l'analyse quotidienne de l'eau de baignade. Dans le même contexte, le premier responsable de la wilaya d'Annaba, a insisté sur le contrôle des conditions d'accueil par les concessionnaires censés mettre à la disposition des citoyens des équipements répondant, notamment aux normes requises en matière de sécurité.