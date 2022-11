Certes, l'hiver est une saison très attendue par les populations pour ses diverses vertus, mais c'est aussi une saison connue par de multiples risques engendrant des désagréments parfois fatals. L'un des soucis fréquents est relatif aux risques liés au chauffage au gaz naturel, l'on enregistre malheureusement chaque année des pertes humaines suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Le dernier cas date de trois jours, au village Tiksra dans la commune de Hizer.

Les pompiers ont réussi à secourir trois membres d'une même famille d'une mort certaine «ils ont inhalé du co2 émanant du chauffage», affirment les voisins. Àussi, des campagnes de sensibilisation sont lancées systématiquement à l'approche de chaque hiver par les acteurs concernés par ce genre de risques, notamment la Sonelgaz et la Protection civile. Ce sont les deux principaux services en rapport direct avec les risques d'intoxication au monoxyde de carbone.Ainsi, la Protection civile investit dans la prévention des populations afin d'éviter tout risque d'asphyxie. Le lieutenant Youcef Abdat chargé de communication de la Protection civile de Bouira, révèle qu'une campagne de sensibilisation est lancée depuis le huit du mois en cours et continuera jusqu' à la fin de la période de froid.

Les pompières tenteront d'expliquer aux utilisateurs du gaz naturel «les différents risques probables et comment les éviter», explique le même officier. Les acteurs de cette campagne sillonneront toutes les localités de la wilaya, en particulier les zones isolées et récemment raccordées à cette énergie vitale. Le chargé de communication de la Protection civile précise que la majorité des cas d'asphyxie est due à des raisons qui auraient pu être évitées. Il évoque la négligence «dans certains ménages, le contrôle des tuyaux et des ouvertures d'aération ne s'est jamais fait depuis la première mise en service». C'est pourquoi, les pompiers ne cessent de rappeler l'importance d'inculquer aux citoyens les bonnes habitudes de contrôle des installations de gaz et des équipements fonctionnant au gaz naturel, tels que, le chauffe-bain, les fours, le chauffage etc.

Aussi, les pompiers dans leurs campagnes de sensibilisation, apprennent aux citoyens les conduites à tenir en cas d'asphyxie ou de fuite du gaz chez-eux. «le gaz ne pardonne pas, l'année passée on a enregistré quatre-vingt-quatre victimes dont malheureusement trois cas de décès» rappelle le même officier. De leur côté, les services de la Sonelgaz, participent activement dans toutes les campagnes de sensibilisation. La chargée de communication de la direction de la distribution de Bouira, Widad Benyoucef, fait savoir qu'une campagne d'information et de sensibilisation est lancée par leurs services depuis le dix-sept du mois en cours, en collaboration avec les services de la Protection civile, des sorties de sensibilisation sont entamées au profit des élèves des différents établissements scolaires et professionnels, éventuellement des universitaires et même au profit des fideles dans les mosquées.

Le même chargé de communication rappelle l'opération de contrôle des installations internes dans les ménages, qui se fait gratuitement à la demande des clients « c'est une prestation systématique qui revient chaque année et gratuitement au profit des clients»précise le même responsable. Le gaz, en effet, ne pardonne pas, toute la prudence est recommandée, avec des gestes tout simples, on protège nos familles des risques les plus fatals.