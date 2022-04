Après trois ans de privation pour cause de pandémie de Covid-19, la grande bleue va retrouver ses adeptes, qui se compte par milliers sur la centaine de kilomètres que compte le littoral de Béjaïa. Plus que deux mois pour l'ouverture de le saison estivale. À Béjaïa, on y pense déjà. On se hâte, du moins au niveau des autorités de la wilaya. Entre objet de conseil de wilaya et visite sur la terrain, cette période de l'année est prise très au sérieux. C'est dire toute l'importance qu'on lui accorde localement de par ce qu'elle peut induire comme répercussions pour l'économie locale. L'organisation, le transport, la sécurité, l'hygiène, tout est passé au peine fin à mesure que le jour «J» approche. Avant-hier, le chef de l'exécutif de wilaya s'est rendu au niveau des plages de la commune de Toudja pour une visite de travail et d'inspection qui s'inscrit justement dans cet élan préparatif de la saison estivale. Il s'agit pour le premier magistrat de la wilaya de déterminer dans quelle mesure ces plages sont prêtes à recevoir les vacanciers dans les meilleures conditions, avec la disponibilité des centres de sécurité, la Protection civile, le siège des administrateurs des plages, ainsi que les équipements. Sur place, il a donné des instructions strictes concernant le suivi continu de l'entretien de toutes les routes menant vers les plages, en particulier les entrées des plages, le suivi du processus de collecte des déchets ainsi que la poursuite des efforts de leur préparation afin de mettre à la disposition des baigneurs des espaces plus confortables. Le wali a également appelé à l'initiation de vastes opérations de nettoyage des plages dans les différentes communes côtières, et l'enlèvement de tous les déchets sur les trottoirs et les routes nationales, à partir de Beni K'Sila à l'ouest de la wilaya jusqu'à Melbou à l'est de Béjaïa.

De son côté, l'Assemblée populaire de wilaya a lancé officiellement le concours de la plage la plus propre. Une mesure qui n'a de valeur que d'encourager les initiatives locales pour une meilleure prise en charge de ces espaces dédiés à la baignade et la villégiature. Les représentants des directions du tourisme, de l'environnement, du transport, de la santé ainsi que les services de sécurité et les communes sont appelés à travailler de pair pour combler tous les déficits enregistrés lors des précédentes saisons estivales. Il s'agit de remédier aux insuffisances liées à l'éclairage public, les accès sur les plages, les toilettes et les douches, bref tout ce qui peut apporter un confort aux baigneurs qui fréquentent par milliers les nombreuses plages, que compte le littoral de Béjaïa. L'étude des voies et moyens à mettre en oeuvre une stratégie à même d'éliminer les dangers et faire de ces plages des lieux fréquentables et sécurisés est en marche. Des solutions sont attendues dans les prochains jours dont, notamment pour l'élimination de tous les points noirs de rejets d'eaux usées se déversant directement ou indirectement dans la mer, qui non seulement doivent être recensés, mais également pris en charge de manière efficace, à défaut de leur élimination définitive qui relève d'un grand projet.