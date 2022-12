Durant ces derniers jours, deux cas sont déplorés par les services de la Protection civile au sein même des établissements scolaires dans la commune de

Sour El Ghozlane. Un communiqué de ces services fait état de l'évacuation en urgence à l'hôpital de la même ville de 15 élèves âgés de sept à neuf ans et leur enseignante, tous victimes de l'inhalation de ce gaz toxique, c'était à l'école du

5 Juillet. Fort heureusement, est-t-il souligné dans le même communiqué, l'intervention des pompiers était faite à temps et tout le monde a pu rentrer chez lui sain et sauf. Hier également, un incident similaire s'est produit dans une autre école, toujours dans la même ville, là c'était au niveau de l'école primaire de la cité des 300 Logements, les pompiers sont intervenus pour secourir une femme âgée de 49 ans, évacuée en urgence à hôpital de la ville, son état de santé n'inspire pas d'inquiétude, apprend-on des mêmes services. Enfin et pas plus tard que la nuit d'hier, les pompiers sont encore sortis en urgence à la cité des 500 Logements aux environs de 23h 20mn, toujours à Sour El Ghozlane où «une femme de 32 ans était intoxiquée par l'inhalation de gaz brûlés émanant de l'appareil de chauffage», est-t-il précisé dans un communiqué de la Protection civile. Les incidents liés au mauvais usage de cette énergie vitale qu'est le gaz naturel continuent d'augmenter, pourtant l'on assiste à des dizaines de sorties de sensibilisation depuis le début de la saison du froid. Plusieurs partenaires, à titre préventif de ce genre d'accidents, sillonnent toutes les localités de la wilaya, en particulier celles récemment raccordées à cette source d'énergie. Le lieutenant Youcef Abdat, chargé de communication de la Protection civile revient sur toutes ces rencon-tres de proximité sur les places publiques des villages, des conférences de sensibilisation aux établissements scolaires et aux mosquées. «Nous faisons tout et partout, pour expliquer aux populations les dangers liés au gaz naturel», dit-il.

Les services de la Sonelgaz, selon Widad Benyoucef, la chargée de communication de cette entreprise «En plus de la sensibilisation des utilisateurs de cette énergie et de l'apprentissage de la meilleure conduite à tenir pour mieux sécuriser leurs installations et équipements de chauffage, nos équipes de prévention interviennent gratuitement pour le contrôle des installations intérieures, à la demande des clients». Comme travail de sensibilisation, il y a aussi le mouvement associatif qui y contribue, afin de sauver des vies humaines de ce tueur invisible, les association jouent en effet le rôle de trait d'union entre les services de prévention concernés, à savoir les pompiers et la Sonelgaz d'un côté et les populations de l'autre. Enfin, comparativement aux années précédentes, le nombre de victimes enregistré cette année et à cette période de l'année est considéré comme inquiétant par les services de la Protection civile, en effet, 43 cas d'intoxication au monoxyde de carbone, sont déjà enregistrés depuis le début de la saison «et l'on n'est qu'au début de l'hiver», précisent les même services. Ils rappellent, par ailleurs, aux usagers de cette énergie, l'obligation de contrôler chaque année les installations de gaz dans leur ménages, de veiller à assurer une aération suffisante de la demeure et surtout d'utiliser les équipements de chauffage les plus sécurisants, évitant ainsi l'utilisation d'appareils contrefaits.