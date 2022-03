Un nouveau centre psychopédagogique a été réalisé au profit des enfants déficients mentaux. Il a été inauguré, lors d'une cérémonie présidée par le wali de Constantine, Messaoud Djari, en présence des autorités locales dont des cadres de la direction de l'action sociale et de la solidarité. La nouvelle structure a été aménagée au niveau de l'ancien orphelinat pour garçons, situé à la cité Ziadia, dont les travaux d'aménagement et de réhabilitation ont été confiés à une entreprise de réalisation spécialisée.

La structure dispose de 10 classes dotées de tous les équipements nécessaires, avec une capacité d'accueil de près de 200 pensionnaires. L'idée de la réalisation de ce centre intervient, suite aux instructions et orientations du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, dont l'objectif est de satisfaire la demande d'inscription des enfants inscrits sur une liste d'attente. Celle-ci a été effectuée suite à une opération de recensement, à travers la wilaya de Constantine. Le centre, a-t-on noté, est également destiné à diminuer la pression exercée sur les autres centres, ce qui va permettre, à ne pas en douter à améliorer les conditions de prise en charge de cette catégorie d'enfants aux besoins spécifiques, âgés entre 6 et 18 ans.

Constantine, avec la mise en service de ce nouveau centre, compte maintenant sept infrastructures destinées à cette catégorie d'enfants. Ces derniers seront suivis par une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, d'éducateurs, d'enseignants spécialisés et d'orthophonistes.

À propos justement des personnes de cette catégorie, Constantine a inauguré plusieurs structures, un terrain de jeu en gazon synthétique au centre psychopédagogique des enfants handicapés a été inauguré. On a aussi procédé à la baptisation et à la mise en service d'un centre similaire, situé à la cité Ziadia au nom du chahid Rahal Youcef. On note également l'exposition des différents travaux d'enfants des établissements et centres spécialisés et autres associations activant dans ce domaine, la distribution de 10 chaises roulantes et motocycles destinés aux personnes aux besoins spécifiques et la remise aussi de 13 agréments pour l'ouverture d'un centre psychopédagogique pour les enfants handicapés mentaux, et des crèches.