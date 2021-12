Une menace sérieuse qui pourrait perturber la remise des bulletins du premier trimestre se profile à l'horizon.

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste) qui s'est réuni, mercredi et jeudi derniers, au lycée Mohamed-Bentififa à Blida, a opté pour «la rétention des notes des examens, afin de boycotter la remise des bulletins». C'est ce que nous a appris, hier, Messaoud Boudiba, son porte-parole. Ce dernier, contacté, par L'Expression a affirmé que «le Cnapeste a décidé de boycotter la remise des notes des examens du premier trimestre». «Il n'y aura, donc, pas de bulletins», a-t-il expliqué. Malgré leur faible nombre, comparativement au reste de la corporation du secteur, cette action décidée par les enseignants grévistes affilés au Cnapeste, risque de chambouler les calculs du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed.

Ce dernier est, en effet, face à une situation délicate. Ce «fin routier du secteur» devrait gérer un cumul des problèmes qui lui sont «familiers».

Les protestataires réclament, en effet, une prise en charge «urgente» de leurs revendications socioprofessionnelles qui «traînent depuis plusieurs années». «Nous revendiquons la revalorisation de la prime d'indemnisation du Sud et des Hauts-Plateaux, calculée, actuellement, sur la base d'un salaire de base datant de 1989», a martelé dans ce sens le porte-parole du Cnapeste. Et pas que cela.