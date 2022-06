Plusieurs magistrats attendent les congés avec l'espoir de passer d'agréables vacances.

A Hussein Dey (cour d'Alger), le parquet a changé de titulaire. Moussa Gueroumi remplace d'Oussama Bensaàd, qui est monté à la cour d'Alger, sise au Ruisseau, en tant que procureur général-adjoint de Sid- Ahmed Mourad qui entame sa troisième année, dans la sérénité, au parquet général. Après avoir effectué un p'tit tour du coté de Ténès (cour de Chleff), le jeune magistrat revient à Hussein Dey, où il a exercé durant six années en qualité de procureur-adjoint, notamment de Med Yahiaoui, aujourd'hui procureur général-adjoint de Chleff!

Moussa Gueroumi connaît tous les coins et recoins d'Hussein Dey et sa bâtisse, pour veiller à ce que la justice se fasse au grand jour!

Quant au prédécesseur, Oussama Bensaâd, il a connu une promotion du côté de la cour d'Alger.

De l'autre côté d'Hussein Dey, à l'ouest, une autre équipe, avec ses jeunes Nabila Bekraoua, Okba, Yassine Ouezaâ, Mounir Ayed, Med Belbel, Fayçal Neggaz, Benbouza, Medjrab, Souad veillent à ce que, là aussi, plus qu'ailleurs, justice se fasse, quoiqu'il en coûte. Nous évoquons le tribunal de Bir Mourad Raïs, qui demeure, qu'on le veuille ou pas, la première juridiction du pays, pour ne pas aller plus loin!

Ce tribunal a été confié à pratiquement de jeunes magistrats qui n'ont jamais eu affaire aux résidents d'El Biar, d'Hydra, de Bir Khadem, Val d'Hydra, et autres Ben Aknoun, Rostomia, Clairval, Gai Soleil et Djenane Ourida!

À Sidi -Mhamed-Alger, Khaled Benyounès, continue d'entendre des suspects mouillés jusqu'aux os! À El Affroun, (cour de Blida), Zahia Houari procureure de la république et Nouredine Brahmi, président du tribunal, font tout pour rendre le sourire aux justiciables!