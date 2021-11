Surprenantes ont été ces élections locales. Si le taux de participation n'a pas dépassé le seuil de 21%, les résultats partiels sont tout de même glaçants, du moins pour certaines formations politiques qui croyaient rafler la mise. Aucune formation n'a eu la majorité des sièges sur un potentiel électorat dépassant le million d'inscrits. Ayant réussi à séduire, le Rassemblement national démocratique a marqué son coup en s'en sortant avec plusieurs sièges lui permettant de siéger confortablement dans quatre communes, à savoir Mers El Hadjadj, Aïn El Biya, El Karma et El Ançor. Contrairement aux élections précédentes, le parti islamiste du MSP s'est imposé dans les communes périphériques d'Es Senia, Oued Tlélat, Hassi Okba, Boutlélis, et à Oran. A Oued Tlélat, il a réalisé le même score que le FLN avec 6 sièges chacun, contre 2 sièges pour le RND et un autre pour les indépendants. Idem à Hassi Okba, le MSP s'est taillé 7 sièges contre 6 sièges au profit du parti de Bengrina et 2 places pour le FLN. Les islamistes de TAJ, le MSP et El Bina ont accaparé l'ensemble des sièges de l'Assemblée communale de Boutlélis, à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran. Le parti de Fatma Zohra Zerouati vient en première place avec 7 sièges, suivi par le MSP avec 6 siéges et El Bina avec 2 sièges. À Aïn El Bia, les électeurs ont opté pour le RND et El Bina leur accordant 4 sièges chacun, 3 au FLN et El Moustakbel, un siège pour le Parti du peuple et un autre pour le MSP. Le parti de Bengrina, El Bina a fait table rase dans la commune d'Arzew. La commune de Gdyel est en ballottage entre le parti El Moustakel et le RND. À Sidi Chahmi, c'est le parti de Fatma Zohra Zerouati qui arrive en tête de liste. Il est suivi par le RND et El Moustakbel. Dans la commune rurale d'El Braya, rattachée à la daïra de Oued Tlélat, les indépendants ont raflé la mise en se taillant la majorité absolue, soit 8 sièges sur les 13 sièges composant l'Assemblée communale. Ils sont suivis pas le MSP avec 5 sièges. Le FLN a réussi son coup en arrachant une majorité relative dans la commune de Boufatis, soit 7 sièges, contre 4 pour le MSP. Le parti du Renouveau et du développement et les indépendants se partagent à parts égales les 4 autres sièges. Le RND n'a pas totalement perdu la mise, du moins à Bir El Djir, localité située à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya d'Oran. Dans cette localité, ce parti est reparti avec 8 sièges, suivi par le FLN (7) , El Moustakbel (5), El Bina (5), le MSP (5) et le PRA (3 sièges). À El Mers El Kebir, le RND et le FLN (03 sièges chacun) ont cédé face au parti de la Voix du peuple et les Indépendants sortis avec 5 sièges pour le premier et 4 autres pour le second. En attendant, le décompte final, la composante de la plus grande commune d'Afrique, Oran-ville, n'est pas encore connue. Ces résultats, quoique partiels, annoncent, d'ores et déjà, le contour des futures assemblées locales. Ces dernières comprendront des élus issus des listes de partis politiques et d'autres sont des indépendants. Ces derniers sont appelés à composer dans le cadre des coalitions et des alliances à mettre en place pour le bon fonctionnement des assemblées locales.