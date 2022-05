En 2022, la ville des Ponts peine à trouver une stabilité dans l'alimentation en eau et en électricité. Depuis trois jours, la troisième ville du pays vit au rythme de coupures de courant durant des heures et d'une absence totale d'eau «potable».

Si la Sonelgaz justifie ce fait par des travaux, la Seaco a tout simplement coupé l'alimentation en eau, suite à une panne dans une conduite principale située au niveau de la commune d'Aïn Smara, sans pour autant aviser, au préalable, ses abonnés. Impossible d'avoir des informations précises sur la durée de cette coupure ni combien de temps prendront les travaux de réparation. Entre-temps, plus de la moitié des habitants doivent se débrouiller pour disposer de l'eau. Certes, les coupures d'eau sont entrées dans la «tradition», mais priver pratiquement toute une ville d'eau dépasse l'entendement.

L'espoir d'avoir l'eau 24h/24 s'est envolé avec le temps. Les abonnés, qui sont souvent pénalisés au moindre retard dans le paiement des factures, se voient imposer une alimentation de trois à quatre heures par jour, voire toutes les

36 heures. Il faut surtout surveiller attentivement les robinets pour ne pas rater sa part «offerte». Les horaires ne sont jamais les mêmes.